Kada je reč o svakodnevnim frizurama, ali i elegantnim izdanjima za posebne prilike, talasi u kosi već godinama važe za jedan od najpopularnijih izbora. Iako najlepše izgledaju kada ih napravi profesionalni frizer, internet je prepun trikova koji omogućavaju da sličan efekat postignete kod kuće.

Jedan od najzanimljivijih i najjednostavnijih trikova trenutno dolazi sa TikToka, platforme koja je postala prava riznica saveta za negu i stilizovanje kose. Njegova najveća prednost je što traje manje od pet minuta i ne zahteva posebne frizerske veštine.

Sve počinje tako što kosu vežete u visok konjski rep. Nakon toga, dok je kosa skupljena, uvijate pramenove figarom, presom ili uvijačem za kosu, u zavisnosti od toga šta koristite.

Iako zvuči previše jednostavno da bi funkcionisalo, upravo u tome je njegova prednost.

Kada je kosa vezana u rep lakše je podeliti je na nekoliko sekcija, brže se uvija nego kada je puštena, postiže se prirodan efekat talasa od sredine dužine ka krajevima, a frizura izgleda opušteno i moderno.

Koraci koje treba da pratite

Vežite kosu u visok konjski rep. Podelite rep na nekoliko pramenova (četiri ili pet sekcija). Svaki pramen uvijte figarom, presom ili uvijačem. Sačekajte nekoliko trenutaka da se kosa ohladi. Pustite rep i blago prođite prstima kroz kosu. Po želji dodatno uvijte pramenove koji uokviruju lice.

Detaljnije pogledajte u videu.

Zašto je trik postao viralan?

Najveća prednost ove metode je brzina kojom dobijate lepu frizuru. Ceo postupak traje manje od pet minuta, a rezultat podseća na talase koje dobijate u frizerskom salonu.

Osim toga, trik je dovoljno jednostavan čak i za potpune početnike, zbog čega je postao jedan od najgledanijih beauty saveta na TikToku.

Ako tražite brzu frizuru za posao, izlazak, venčanje ili letnju šetnju, ovaj viralni trik mogao bi da postane vaš novi favorit.

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