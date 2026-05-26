Evo gde najčešće dolazi do greške. Krema se nanese, a zatim se puder odmah stavlja preko nje, pa se sve pretvori u lepljiv sloj bez prave podloge.

Sačekajte tri do pet minuta da se krema u potpunosti upije, pa tek onda nanesite puder. Taj mali razmak u vremenu obezbeđuje ravnomernu i dugotrajnu bazu koja ostaje postojana tokom celog dana.

Kako pronaći nijansu koja se prirodno stapa sa kožom

Testiranje pudera na unutrašnjoj strani šake je vrlo česta greška. Koža na šaci se razlikuje od kože lica po tonu, teksturi i debljini, pa rezultat često zavara. Ono što deluje kao idealna nijansa na ruci, na licu može izgledati znatno tamnije ili neprirodno.

Najpreciznije mesto za testiranje je linija vilice. Prava nijansa je ona koja se potpuno stopi sa kožom i ne ostavlja vidljivu granicu između lica i vrata.

Uvek je najbolje proveriti nijansu na dnevnom svetlu, pored prozora. Veštačko osvetljenje u parfimerijama često je toplije i žućkasto, pa može dovesti do pogrešnog izbora.

Manja količina pudera daje prirodniji izgled

Jedna od najčešćih grešaka nije pogrešna nijansa, već prevelika količina proizvoda. Što je sloj deblji, lice deluje teže i manje prirodno.

Nanošenje počinje od centra lica, čela, nosa, brade i obraza, a zatim se proizvod lagano razmazuje ka spoljnim delovima. Ako je potrebno jače prekrivanje, bolje je dodati malu količinu samo na određene tačke.

Dva tanka sloja uvek izgledaju prirodnije od jednog debelog, što je pravilo koje koriste profesionalni šminkeri, bez obzira da li je reč o tečnom puderu ili puderu u kamenu.

Alati koji daju najprirodniji efekat

Vlažan sunđer je jedan od najčešće korišćenih trikova među šminkerima. Važno je da bude dobro natopljen i isceđen, tako da ostane samo blago vlažan. Na taj način ne upija proizvod, već ga utiskuje u kožu i daje efekat prirodnog tena.

Četkica obezbeđuje jače prekrivanje uz kružne pokrete, dok su prsti brzo rešenje kada je potrebno ubrzano nanošenje, jer toplota ruku pomaže boljem stapanju pudera sa kožom.

Tri zone koje najčešće otkrivaju šminku

Čak i kada su obrazi i čelo savršeno urađeni, tri zone mogu otkriti da je puder vidljiv. To su linija vilice, područje iza ušiju i granica uz liniju kose. Ako se tu vidi prelaz između pudera i prirodnog tena, efekat neće izgledati ujednačeno.

Dok god postoji vidljiva granica, posao nije u potpunosti završen.

Detalji koji prave razliku

Nanošenje tapkanjem, umesto trljanja, pomaže da proizvod ostane na koži.

Fiksiranje transparentnim puderom najbolje je raditi samo na T-zoni.

Delove kože koji su već ujednačeni nije potrebno dodatno prekrivati.

Bolji rezultat se postiže sa više tankih slojeva nego sa jednim debelim.

Dobro nanet puder ne primećuje se na licu. On ne stvara efekat maske i ne stoji odvojeno od kože, već samo ujednačava ten i daje utisak prirodnog izgleda.

Kada se to postigne, količina ili cena proizvoda prestaju da budu važni.

Video: