Sve što treba da znamo o šminkanju možemo naučiti iz slikanja jer za postizanje željenog oblika nije uvek potrebno dodavati boju. Postoje situacije kada upravo ostavljanjem vidljive teksture platna, zaokružene strateški odabranim nijansama, možete postići tačno ono što ste zamislili.

Sličnu logiku često primenjujemo i u kreiranju izgleda, posebno onih svakodnevnih, kada temperature porastu. Tada volimo da preskočimo podloge, bez obzira na to da li je reč o laganim serum-puderima, CC kremama ili visoko pigmentovanim puderima.

Ipak, to ne znači da ten neće izgledati besprekoran. Baš naprotiv: pažljivo pozicioniranje crvenog rumenila pomoći će vam u kreiranju savršenog tena bez trunke pudera.

Crveno rumenilo za utisak savršenog tena

Crveno rumenilo smo zavoleli još otkako je šminkerka Rouz-Mari Svift otkrila da je za revije brenda ,,Victoria’s Secret" koristila upravo tu nijansu na obrazima ,,anđelica”. Ono licu daje izuzetno prirodan, svež izgled. Ipak, ne morate ga zadržati samo na obrazima, posebno ako koristite kremaste teksture.

Ova fleksibilna tekstura omogućava kreiranje preplanulog utiska na celom licu, posebno ako posegnete za nijansama boje cigle ili onima koje koketiraju na granici bakarne i crvene.

Kako postići taj privid savršenog tena?

Teorija crvenog ruža počiva na ideji da crveni pigment na usnama vizuelno neutralizuje sivilo tena i trenutno „podiže” izgled tena, čineći kožu blistavijom čak i bez kapi pudera.

Primenom te iste logike na obraze, crvena boja imitira prirodnu prokrvljenost i svežinu, čime postižemo onaj zdrav, odmoran izgled koji inače postižemo puderom. Da biste to postigli, rumenilo blagim kružnim pokretima nanesite na:

obraze





most nosa





uglove čela (baš kao što biste naneli bronzer).

Pojedine formule slobodno možete naneti i na usne. Ovakvo pozicioniranje crvenog pigmenta privlači pažnju i stvara utisak kože okupane suncem. Stapajući se s vašim prirodnim podtonom, crvena boja stvara optičku varku zbog koje koža izgleda lepše i ujednačenije, dok nesavršenosti padaju u drugi plan.

Ova tehnika biće vam najbolji saveznik u danima kada želite da preskočite puder, bilo zbog visokih temperatura ili jednostavne želje za minimalističkom rutinom, prenosi Vogue.

