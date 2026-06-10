Stručnjaci upozoravaju da pogrešan izbor đubriva može značajno da smanji prinos, ali uz pravilnu ishranu biljaka moguće je dobiti bogat rod čak i u područjima sa nešto hladnijom klimom.

Posebnu pažnju treba posvetiti prihrani tokom leta, jer upravo od nje zavise rast biljke, formiranje cvetova i kvalitet plodova. Paprike se preporučuje đubriti tri puta tokom sezone, i to početkom, sredinom i krajem jula.

Prva prihrana ima zadatak da podstakne rast biljke i razvoj korenovog sistema. Druga pomaže stvaranje cvetova i zametanje plodova, dok treća utiče na ukus, veličinu i debljinu zidova paprike, što je posebno važno za one koji žele mesnate i sočne plodove.

Prvo đubrenje - za snažan rast



Kada biljke intenzivno rastu, najpotrebniji su im azot i fosfor.

Kako se pravi smeša:

U 10 litara tople vode dodajte:

700–800 g svežeg pilećeg stajnjaka ili

300 g granuliranog stajnjaka,

200–250 g pepela. Ako nemate pepeo, može poslužiti i manja količina čađi, koja takođe sadrži kalijum.

Za jači efekat:

rastvorite 30–40 g superfosfata u litru tople vode,

pa dodajte u osnovnu smešu.

Važno:

zalivajte isključivo uveče,

sipajte samo oko korena,

ne više od pola litra po biljci.

Drugo đubrenje - podrška cvetanju

Dve nedelje kasnije paprikama je potrebna dodatna organska prihrana i mikroelementi.

Opcija 1: Divizma

1 kg divizme na 10 litara vode,

ostaviti da odstoji 3 dana,

zatim razblažiti u odnosu 1:10.



Opcija 2: Kopriva

3 kg sveže koprive na 10 litara vode,

ostaviti 10–14 dana,

zatim razblažiti 1:10.



Dodatni savet:

Ako je vreme veoma toplo i suvo:

prihranjujte uveče,

prethodno rastresite zemlju

Za siromašna zemljišta može se dodati:

kašičica natrijum-humata

ili nekoliko kapi Epina.

To pomaže biljci da lakše podnese stres i bolje zametne plodove.

Treće đubrenje - za slatke i krupne plodove

U završnoj fazi paprikama su najpotrebniji kalijum i fosfor.

Najjednostavnije rešenje: 1 kašika nitroamofoske na 10 litara vode.

Smesa mora potpuno da se rastvori, a zatim se:

sipa oko 0,5 litara po biljci,

ali tek nakon zalivanja običnom vodom.

U suprotnom može doći do oštećenja korena.

Početak jula

Đubrivo: Pileći stajnjak i pepeo

Glavni elementi: Azot, kalijum i fosfor

Namena: Podstiče rast biljke i jača stabljiku.



Sredina jula

Đubrivo: Divizma ili kopriva

Glavni elementi: Organska materija i mikroelementi

Namena: Pomaže cvetanje i zametanje plodova.



Kraj jula

Đubrivo: Nitroamofoska

Glavni elementi: Kalijum i fosfor

Namena: Poboljšava ukus, veličinu i sazrevanje plodova.



Korisni saveti za baštovane

Paprike uvek zalijte pre prihrane.

Tokom velikih vrućina prihranjujte samo uveče.

Ne preterujte sa količinom đubriva.

Nakon svake prihrane lagano rastresite zemlju.

Jednom mesečno malčirajte leje kako bi se zadržala vlaga.

Najčešće greške

Đubrenje suve zemlje - može dovesti do oštećenja korena, zato biljke prvo zalijte običnom vodom.

Previše azota - biljka razvija mnogo lišća, ali daje malo plodova.

Prihrana po jakom suncu - može izazvati stres i opadanje plodova, pa je najbolje đubriti uveče ili po oblačnom vremenu.

Kada ne treba đubriti? Tokom jakog sunca i kada temperatura padne ispod 15 stepeni.



Šta ako listovi požute?

Dodajte azot — biljnu infuziju ili ureu (1 kašičica na 10 litara vode).

Kako poboljšati ukus paprika?

Koristite pepeo i smanjite zalivanje 5–7 dana pre berbe.



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