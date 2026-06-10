Stručnjaci upozoravaju da pogrešan izbor đubriva može značajno da smanji prinos, ali uz pravilnu ishranu biljaka moguće je dobiti bogat rod čak i u područjima sa nešto hladnijom klimom.

Posebnu pažnju treba posvetiti prihrani tokom leta, jer upravo od nje zavise rast biljke, formiranje cvetova i kvalitet plodova. Paprike se preporučuje đubriti tri puta tokom sezone, i to početkom, sredinom i krajem jula.

Prva prihrana ima zadatak da podstakne rast biljke i razvoj korenovog sistema. Druga pomaže stvaranje cvetova i zametanje plodova, dok treća utiče na ukus, veličinu i debljinu zidova paprike, što je posebno važno za one koji žele mesnate i sočne plodove.

Prvo đubrenje - za snažan rast


Kada biljke intenzivno rastu, najpotrebniji su im azot i fosfor.

Kako se pravi smeša:

U 10 litara tople vode dodajte:

  • 700–800 g svežeg pilećeg stajnjaka ili
  • 300 g granuliranog stajnjaka,
  • 200–250 g pepela. Ako nemate pepeo, može poslužiti i manja količina čađi, koja takođe sadrži kalijum.

Za jači efekat:

  • rastvorite 30–40 g superfosfata u litru tople vode,
  • pa dodajte u osnovnu smešu.

Važno:

  • zalivajte isključivo uveče,
  • sipajte samo oko korena,
  • ne više od pola litra po biljci.

Drugo đubrenje - podrška cvetanju

Dve nedelje kasnije paprikama je potrebna dodatna organska prihrana i mikroelementi.

Opcija 1: Divizma
1 kg divizme na 10 litara vode,
ostaviti da odstoji 3 dana,
zatim razblažiti u odnosu 1:10.


Opcija 2: Kopriva
3 kg sveže koprive na 10 litara vode,
ostaviti 10–14 dana,
zatim razblažiti 1:10.


Dodatni savet:

Ako je vreme veoma toplo i suvo:

  • prihranjujte uveče,
  • prethodno rastresite zemlju

 

Za siromašna zemljišta može se dodati:

  • kašičica natrijum-humata
  • ili nekoliko kapi Epina.
  • To pomaže biljci da lakše podnese stres i bolje zametne plodove.

Treće đubrenje - za slatke i krupne plodove

U završnoj fazi paprikama su najpotrebniji kalijum i fosfor.

Najjednostavnije rešenje: 1 kašika nitroamofoske na 10 litara vode.

Smesa mora potpuno da se rastvori, a zatim se:

  • sipa oko 0,5 litara po biljci,
    ali tek nakon zalivanja običnom vodom.
    U suprotnom može doći do oštećenja korena.

Početak jula
Đubrivo: Pileći stajnjak i pepeo
Glavni elementi: Azot, kalijum i fosfor
Namena: Podstiče rast biljke i jača stabljiku.


Sredina jula
Đubrivo: Divizma ili kopriva
Glavni elementi: Organska materija i mikroelementi
Namena: Pomaže cvetanje i zametanje plodova.


Kraj jula
Đubrivo: Nitroamofoska
Glavni elementi: Kalijum i fosfor
Namena: Poboljšava ukus, veličinu i sazrevanje plodova.


Korisni saveti za baštovane

  • Paprike uvek zalijte pre prihrane.
  • Tokom velikih vrućina prihranjujte samo uveče.
  • Ne preterujte sa količinom đubriva.
  • Nakon svake prihrane lagano rastresite zemlju.
  • Jednom mesečno malčirajte leje kako bi se zadržala vlaga.

 

Najčešće greške

  • Đubrenje suve zemlje - može dovesti do oštećenja korena, zato biljke prvo zalijte običnom vodom.
  • Previše azota - biljka razvija mnogo lišća, ali daje malo plodova.
  • Prihrana po jakom suncu - može izazvati stres i opadanje plodova, pa je najbolje đubriti uveče ili po oblačnom vremenu.
  • Kada ne treba đubriti? Tokom jakog sunca i kada temperatura padne ispod 15 stepeni.


Šta ako listovi požute?

  • Dodajte azot — biljnu infuziju ili ureu (1 kašičica na 10 litara vode).
  • Kako poboljšati ukus paprika?
  • Koristite pepeo i smanjite zalivanje 5–7 dana pre berbe.


Mitovi i istine

  • Mit 1: Paprikama nije potrebna prihrana ako je zemlja plodna.
  • Istina: Čak i kvalitetno zemljište brzo gubi hranljive materije, naročito u plastenicima.
  • Mit 2: Organska đubriva su uvek bolja od mineralnih.
  • Istina: Najbolje rezultate daje kombinacija obe vrste prihrane.
  • Mit 3: Što više đubriva, to su plodovi veći.
  • Istina: Previše hranljivih materija može dovesti do pucanja i deformacije plodova.

 