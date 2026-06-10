Stručnjaci upozoravaju da pogrešan izbor đubriva može značajno da smanji prinos, ali uz pravilnu ishranu biljaka moguće je dobiti bogat rod čak i u područjima sa nešto hladnijom klimom.
Posebnu pažnju treba posvetiti prihrani tokom leta, jer upravo od nje zavise rast biljke, formiranje cvetova i kvalitet plodova. Paprike se preporučuje đubriti tri puta tokom sezone, i to početkom, sredinom i krajem jula.
Prva prihrana ima zadatak da podstakne rast biljke i razvoj korenovog sistema. Druga pomaže stvaranje cvetova i zametanje plodova, dok treća utiče na ukus, veličinu i debljinu zidova paprike, što je posebno važno za one koji žele mesnate i sočne plodove.
Prvo đubrenje - za snažan rast
Kada biljke intenzivno rastu, najpotrebniji su im azot i fosfor.
Kako se pravi smeša:
U 10 litara tople vode dodajte:
- 700–800 g svežeg pilećeg stajnjaka ili
- 300 g granuliranog stajnjaka,
- 200–250 g pepela. Ako nemate pepeo, može poslužiti i manja količina čađi, koja takođe sadrži kalijum.
Za jači efekat:
- rastvorite 30–40 g superfosfata u litru tople vode,
- pa dodajte u osnovnu smešu.
Važno:
- zalivajte isključivo uveče,
- sipajte samo oko korena,
- ne više od pola litra po biljci.
Drugo đubrenje - podrška cvetanju
Dve nedelje kasnije paprikama je potrebna dodatna organska prihrana i mikroelementi.
Opcija 1: Divizma
1 kg divizme na 10 litara vode,
ostaviti da odstoji 3 dana,
zatim razblažiti u odnosu 1:10.
Opcija 2: Kopriva
3 kg sveže koprive na 10 litara vode,
ostaviti 10–14 dana,
zatim razblažiti 1:10.
Dodatni savet:
Ako je vreme veoma toplo i suvo:
- prihranjujte uveče,
- prethodno rastresite zemlju
Za siromašna zemljišta može se dodati:
- kašičica natrijum-humata
- ili nekoliko kapi Epina.
- To pomaže biljci da lakše podnese stres i bolje zametne plodove.
Treće đubrenje - za slatke i krupne plodove
U završnoj fazi paprikama su najpotrebniji kalijum i fosfor.
Najjednostavnije rešenje: 1 kašika nitroamofoske na 10 litara vode.
Smesa mora potpuno da se rastvori, a zatim se:
- sipa oko 0,5 litara po biljci,
ali tek nakon zalivanja običnom vodom.
U suprotnom može doći do oštećenja korena.
Početak jula
Đubrivo: Pileći stajnjak i pepeo
Glavni elementi: Azot, kalijum i fosfor
Namena: Podstiče rast biljke i jača stabljiku.
Sredina jula
Đubrivo: Divizma ili kopriva
Glavni elementi: Organska materija i mikroelementi
Namena: Pomaže cvetanje i zametanje plodova.
Kraj jula
Đubrivo: Nitroamofoska
Glavni elementi: Kalijum i fosfor
Namena: Poboljšava ukus, veličinu i sazrevanje plodova.
Korisni saveti za baštovane
- Paprike uvek zalijte pre prihrane.
- Tokom velikih vrućina prihranjujte samo uveče.
- Ne preterujte sa količinom đubriva.
- Nakon svake prihrane lagano rastresite zemlju.
- Jednom mesečno malčirajte leje kako bi se zadržala vlaga.
Najčešće greške
- Đubrenje suve zemlje - može dovesti do oštećenja korena, zato biljke prvo zalijte običnom vodom.
- Previše azota - biljka razvija mnogo lišća, ali daje malo plodova.
- Prihrana po jakom suncu - može izazvati stres i opadanje plodova, pa je najbolje đubriti uveče ili po oblačnom vremenu.
- Kada ne treba đubriti? Tokom jakog sunca i kada temperatura padne ispod 15 stepeni.
Šta ako listovi požute?
- Dodajte azot — biljnu infuziju ili ureu (1 kašičica na 10 litara vode).
- Kako poboljšati ukus paprika?
- Koristite pepeo i smanjite zalivanje 5–7 dana pre berbe.
Mitovi i istine
- Mit 1: Paprikama nije potrebna prihrana ako je zemlja plodna.
- Istina: Čak i kvalitetno zemljište brzo gubi hranljive materije, naročito u plastenicima.
- Mit 2: Organska đubriva su uvek bolja od mineralnih.
- Istina: Najbolje rezultate daje kombinacija obe vrste prihrane.
- Mit 3: Što više đubriva, to su plodovi veći.
- Istina: Previše hranljivih materija može dovesti do pucanja i deformacije plodova.
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