Kako temperature rastu, tako i muve postaju sve veći problem u domaćinstvima, posebno u kuhinjama gde se stalno nešto sprema i mirisi ih dodatno privlače. I dok većina ljudi odmah poseže za hemijskim sredstvima, jedan potpuno prirodan i jeftin trik sve više privlači pažnju jer, kako tvrde oni koji su ga probali, može da napravi veliku razliku već preko noći.

Reč je o jednostavnom postupku sa limunom. Nekoliko limuna se preseče na polovine i rasporedi u rernu, gde odstoje preko noći uz otvorena vrata. Sledećeg jutra rerna se kratko zagreje na blagoj temperaturi, samo da se limun blago aktivira i pusti svoju aromu, bez spaljivanja.

Nakon što se sve ohladi, limun se baca, a prostor ostaje ispunjen svežim citrusnim mirisom. Ono što mnogi primećuju jeste da se u narednim danima broj muva značajno smanjuje, pa se ovaj trik sve češće deli kao jednostavno, prirodno i gotovo besplatno rešenje za letnje napasti.



