Kultiviranje, okopavanje i prihrana predstavljaju važne mere nege paprike koje doprinose zdravijem rastu biljaka, boljem razvoju korena i većem prinosu. Njihov cilj je da zemljište ostane rastresito, dovoljno vlažno i bez korova, kako bi biljke imale optimalne uslove za razvoj.

Kultiviranje i okopavanje obavljaju se tokom vegetacije, sve dok se redovi paprike ne zatvore. Prvo kultiviranje preporučuje se 10 do 15 dana nakon rasađivanja, a nakon svakog zalivanja ili obilnije kiše poželjno je ponoviti ovaj postupak kako bi se sprečilo stvaranje pokorice na površini zemljišta. U početku se zemljište obrađuje pliće, dok se kasnije može raditi na nešto većoj dubini.

Pored kultiviranja, paprika dobro reaguje i na okopavanje, koje pomaže u uklanjanju korova iz reda biljaka i poboljšava rastresitost zemljišta oko korenovog vrata. Tokom sezone najčešće se obavljaju dva do tri okopavanja, a prvo se uglavnom izvodi zajedno sa prvim kultiviranjem.

Zbog duge vegetacije, paprika zahteva i redovnu prihranu kako bi tokom celog perioda rasta imala dovoljno hranljivih materija. Prihranjivanje omogućava ravnomerno snabdevanje biljaka azotom, fosforom i kalijumom, posebno u fazama intenzivnog rasta, cvetanja i formiranja plodova. Prva prihrana obavlja se nekoliko nedelja nakon sadnje, dok se druga preporučuje u vreme punog cvetanja i zametanja plodova.

Nakon svake prihrane neophodno je navodnjavanje kako bi hraniva dospela do korenovog sistema. Takođe, preporučuje se dodatno kultiviranje ili okopavanje kako bi biljke lakše usvojile potrebne materije. Tokom vegetacije može se primeniti i folijarna prihrana, koja doprinosi boljem porastu i očuvanju zdravstvenog stanja biljaka.