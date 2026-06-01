Ovaj utorak zahteva disciplinu i odgovornost. Opadajući Mesec ulazi u znak Jarca tokom vedrog i optimističnog 17. lunarnog dana, donoseći dobar balans između poslovnih obaveza i toplih porodičnih odnosa.

Ovan

Ovnovima se otvaraju odlične prilike za napredak na poslu. Nadređeni i važni poslovni partneri spremni su da podrže vaše ideje, pod uslovom da ih potkrepite konkretnim argumentima i dobrim planom. Dan je povoljan za potpisivanje ugovora, pregovore i promenu radnog mesta.

Savet astrologa: Oslonite se na proverene činjenice i jasno definisane ciljeve. Veče je idealno za razgovor o zajedničkim planovima sa partnerom.

Bik

Bikovima ovaj dan donosi razjašnjenje pitanja vezanih za obrazovanje, državne institucije ili kontakte sa ljudima iz drugih gradova i zemalja. Dugotrajni sporovi oko dokumentacije ili imovine mogli bi konačno da budu rešeni u vašu korist.

Savet astrologa: Ne izbegavajte složene zadatke i nove informacije. Šetnja u prirodi pomoći će vam da sačuvate energiju i dobro raspoloženje.

Blizanci

Pred Blizancima su važne finansijske odluke koje uključuju porodični budžet ili zajedničke troškove. Postoji mogućnost da pronađete način da smanjite nepotrebne izdatke ili rešite dugovanja koja vas dugo opterećuju.

Savet astrologa: Budite maksimalno pažljivi prilikom potpisivanja bilo kakvih dokumenata. U ljubavi izbegavajte ljubomoru i neosnovane sumnje.

Rak

Rakovima će ovaj utorak biti posebno značajan kada su u pitanju ljubavni i poslovni odnosi. Iako će okolina imati velika očekivanja od vas, uspećete da izbegnete sukobe zahvaljujući svojoj sposobnosti da saslušate druge.

Savet astrologa: Kontrolišite emocije i dozvolite drugoj strani da iznese svoje mišljenje.

Lav

Dan od vas traži odgovornost, tačnost i profesionalnost. Zvezde vam takođe savetuju da se više posvetite zdravlju, jer bi početak redovne fizičke aktivnosti mogao vrlo brzo da donese vidljive rezultate.

Savet astrologa: Ne trošite svu energiju odjednom. Birajte laganiju ishranu bogatu proteinima kako biste održali vitalnost.

Devica

Device očekuje nalet inspiracije i prilika da pokažu talente koje do sada nisu dovoljno isticale. Posebno će biti uspešni oni koji se bave kreativnim ili zahtevnim poslovima.

Savet astrologa: Ponekad je dobro odstupiti od strogog plana. U ljubavi je pravo vreme za iskrene razgovore i lepe gestove.

Vaga

Vagama će porodične obaveze biti na prvom mestu. Dan je povoljan za rešavanje pitanja vezanih za nekretnine, renoviranje doma ili uređenje vikendice.

Savet astrologa: Oslobodite se stvari koje vas podsećaju na prošle neuspehe i unesite više reda u svoj životni prostor.

Škorpija

Škorpije očekuje mnogo komunikacije, poslovnih sastanaka i kraćih putovanja. Vaše reči imaće poseban uticaj na ljude oko vas, pa ćete lako pridobiti čak i one koji su do sada bili skeptični.

Savet astrologa: Dvaput proverite važne poruke i dokumenta pre slanja. Veče provedite u društvu bliskih ljudi.

Strelac

Strelčevi mogu očekivati pozitivne promene na finansijskom planu. Mogući su dodatni prihodi, isplata novca koji dugo čekate ili nova prilika za stabilnu zaradu.

Savet astrologa: Ne nasedajte na obećanja o brzoj i lakoj zaradi. Najviše uspeha donosi promišljeno planiranje.

Jarac

Mesec u vašem znaku donosi vam dodatnu snagu, samopouzdanje i bistrinu misli. Bićete sposobni da rešite čak i najsloženije situacije, kako na poslu, tako i u privatnom životu.

Savet astrologa: Koristite svoju energiju za ostvarenje važnih ciljeva, ali nemojte biti previše hladni prema voljenim osobama.

Vodolija

Zvezde vam savetuju da usporite tempo i posvetite se završavanju započetih obaveza. Ovo je odličan trenutak za analizu događaja iz prethodnog perioda i ispravljanje grešaka.

Savet astrologa: Dozvolite sebi malo više odmora. Dobar san i manje vremena provedenog uz poslovne poruke vratiće vam unutrašnji mir.

Ribe

Ribama ovaj dan donosi intenzivnu saradnju sa prijateljima i kolegama. Zajednički rad i razmena ideja pomoći će vam da pronađete rešenje za problem koji vas već neko vreme muči.

Savet astrologa: Budite otvoreni za nove predloge, ali ne prihvatajte obaveze koje bi mogle da ugroze vaše interese.