Bivša supruga preminulog glumca Džejmsa Van Der Bika, ponovo je našla sreću u ljubavi. Samo tri meseca nakon smrti zvezde serije „Dosonov svet“, ona se udala za glumca Skota Majkla Kembela.

Ceremonija je održana u gradu Misula, u američkoj državi Montana, a Heder je najlepše trenutke sa venčanja podelila sa pratiocima na Instagramu.

„Juče su mene i Skota Majkla Kembela, pod Božjim blagoslovom, venčali u prisustvu naših najbližih. Bili smo okruženi ljudima koje najviše volimo, u našem omiljenom gradu. Naša srca su puna zahvalnosti i ljubavi“, napisala je glumica uz fotografije sa svečanosti.

Heder se zahvalila porodici i prijateljima koji su doputovali iz različitih krajeva zemlje kako bi bili deo njihovog posebnog dana, kao i svima koji su pomogli da venčanje bude nezaboravno.

Emotivni oproštaj od bivšeg supruga

Heder Mekkomb i Džejms Van Der Bik bili su u braku od 2003. do 2010. godine. Iako su se razveli sporazumno, ostali su u dobrim odnosima.

Nakon što je glumac preminuo 11. februara posle borbe sa rakom debelog creva, Heder mu je posvetila emotivnu objavu na društvenim mrežama.

Tada je napisala da je slomljena zbog njegovog odlaska i posebno potresena zbog njegove porodice. Opisala ga je kao čoveka punog svetlosti, ljubavi, humora i talenta, koji je ostavio snažan trag na sve koji su ga poznavali.

„Bio je predivna duša, puna ljubavi, mudrosti i dobrote. Zračio je posebnom energijom, a istovremeno je ostao skroman i prizeman“, napisala je tada.

Posebno je istakla koliko je voleo svoju porodicu, suprugu Kimberli i njihovu decu.

Ostavio je iza sebe veliku porodicu

Džejms Van Der Bik, najpoznatiji po ulozi Dosona Lirija u seriji „Dosonov svet“, iza sebe je ostavio suprugu Kimberli, sa kojom se venčao 2010. godine, kao i šestoro dece.

Njegova smrt potresla je brojne fanove širom sveta, a kolege i prijatelji oprostili su se od njega dirljivim porukama.

Dok je glumački svet još tugovao za zvezdom kultne serije, njegova bivša supruga odlučila je da napravi novi korak u životu i započne novo poglavlje sa Skotom Majklom Kembelom. Fotografije sa venčanja pokazale su da je, uprkos teškom periodu kroz koji je prošla, ponovo pronašla razlog za osmeh.

