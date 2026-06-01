Ako vaša daska za sečenje i nakon pranja i dalje ima neprijatan miris, verovatno je potrebno da u rutinu čišćenja uvedete nekoliko dodatnih koraka.

Većina dasaka je porozna, što znači da upija vlagu i mirise namirnica poput crnog luka, morskih plodova ili sirovog mesa. Vremenom čak ni deterdžent za sudove više ne može u potpunosti da ukloni neprijatne mirise.

Dobra vest je da se ovakvi problemi najčešće mogu rešiti bez kupovine nove daske i bez upotrebe agresivnih hemikalija. Stručnjaci za čišćenje otkrivaju nekoliko jednostavnih i prirodnih metoda koje mogu pomoći da vaša daska ponovo bude sveža.

Na šta treba obratiti pažnju pre početka

Pošto daska za sečenje dolazi u direktan kontakt sa hranom, preporučuje se izbegavanje dezinfekcionih sredstava koja sadrže izbeljivač ili jaka hemijska jedinjenja. Ukoliko ih ipak koristite, neophodno je nositi rukavice i masku, a površinu temeljno isprati.

Stručnjaci savetuju da se najpre koriste blaža sredstva poput soli, sirćeta ili sode bikarbone, dok agresivnija sredstva treba ostaviti kao poslednju opciju.

Za sprečavanje zadržavanja mirisa preporučuju se daske od manje poroznih materijala, poput bambusa ili kompozitnih materijala. Drvene daske treba redovno premazivati uljem kako bi ostale zaštićene. Takođe, ne bi trebalo da se natapaju u vodi niti ostavljaju mokre u sudoperi, jer vlaga može da deformiše drvo i podstakne razvoj neprijatnih mirisa.

1. Deterdžent za sudove

Bez obzira na to šta ste sekli na dasci, prvi korak treba da bude temeljno pranje toplom vodom i deterdžentom.

Potrebno:

Deterdžent za sudove

Četka za ribanje

Krpa ili ubrus

Postupak:

Dobro istrljajte dasku deterdžentom koji je bezbedan za kontakt sa hranom, zatim je isperite i osušite. Ako neprijatan miris i dalje ostane, možete ponoviti postupak pre nego što pređete na druge metode.

2. Soda bikarbona

Ako daska miriše na sir, mlečne proizvode, masnu hranu ili začine, soda bikarbona može biti odlično rešenje.

Potrebno:

Soda bikarbona

Malo vode

Četka za ribanje

Postupak:

Pomešajte sodu bikarbonu sa malo vode dok ne dobijete pastu. Nanesite je na površinu daske i dobro utrljajte. Ostavite da deluje oko 15 minuta, zatim temeljno isperite i ostavite da se osuši.

3. So i limun

Za uklanjanje jakih mirisa poput crnog luka ili belog luka preporučuje se kombinacija soli i limuna, naročito kod drvenih dasaka.

Potrebno:

Limun

So

Postupak:

Presecite limun na pola, umočite presečenu stranu u so i istrljajte dasku prateći smer vlakana drveta. Ostavite da deluje nekoliko minuta, a zatim dobro isperite i osušite u uspravnom položaju.

4. Sirće

Za mirise ribe ili sirovog mesa od pomoći može biti alkoholno ili belo sirće, koje ima blago dezinfekciono dejstvo.

Potrebno:

Sirće

Krpa ili raspršivač

Postupak:

Poprskajte ili prebrišite dasku sirćetom i ostavite da deluje oko pet minuta. Nakon toga dobro isperite i osušite. Ako miris i dalje postoji, možete primeniti tretman sodom bikarbonom.

Kako sprečiti neprijatne mirise

Najvažnije je da dasku očistite odmah nakon upotrebe, posebno kada se na njoj seku namirnice intenzivnog mirisa poput luka, belog luka, mesa ili ribe.

Takođe, dasku je potrebno potpuno osušiti pre odlaganja, jer vlaga pogoduje razvoju neprijatnih mirisa i bakterija.

Preporučuje se i korišćenje odvojenih dasaka za različite vrste namirnica. Jedna može biti namenjena voću i povrću, a druga sirovom mesu i ribi. Na taj način sprečava se prenos mirisa i održava viši nivo higijene u kuhinji.



