Pitate se kako da oterate ose sa terase, a da ne mašete rukama kao da dirigujete orkestrom?

Sve što vam treba već imate u kuhinjskom ormariću, košta manje od kafe i miriše prijatnije od većine sprejeva. Ose imaju veoma osetljiv njuh i određeni mirisi ih bukvalno teraju u suprotnom pravcu.

Trik se zasniva na karanfiliću, začinu koji se često koristi u kuvanom vinu. Ose ga ne podnose jer oslobađa eugenol, supstancu čiji im je miris izrazito neprijatan.

Da biste ih otterali pomoću karanfilića i limuna, uzmite jedan limun, presecite ga na pola i u svaku polovinu zabodite oko desetak karanfilića. Zatim ih postavite na sto na terasi, pored saksija sa cvećem ili blizu mesta gde jedete napolju. Limun pojačava efekat, a karanfilić radi glavni deo posla.

Jedna polovina limuna traje dva do tri dana, posebno po toplom vremenu. Kada počne da se suši, jednostavno je zamenite novom. Cela ova metoda košta vrlo malo dnevno.

Zašto ovo funkcioniše bolje od spreja? Sprejevi ubijaju pojedinačne ose, ali ne rešavaju problem u celini. Ovaj miris, naprotiv, deluje kao signal koji ih odvraća, pa menjaju pravac leta i traže drugo mesto za hranjenje.

Šta privlači ose na vašu terasu

Pre nego što ih oterate, važno je da uklonite ono zbog čega uopšte dolaze. Slatki sokovi, zrelo voće i ostaci mesa sa roštilja spadaju među njihove omiljene izvore hrane. Otvorena konzerva piva pored ležaljke za njih predstavlja pravi poziv na obrok.

Hranu je najbolje pokrivati čim je iznesete napolje. Čaše sa sokovima treba držati zatvorene ili pokrivene. Kantu za smeće u kojoj se nalaze ostaci voća ne bi trebalo ostavljati blizu kuće, već je pomeriti najmanje desetak metara dalje.

Koji mirisi odbijaju ose

Pored karanfilića, postoji više biljaka koje mogu pomoći u njihovom odbijanju. Ako ih posadite u saksije, mogu služiti kao prirodna zaštita:

Bosiljak, naročito vrste sa krupnijim listovima

Nana, koja dodatno odbija i komarce

Lavanda, pogodna za sunčane balkone

Citronela, poznata po odbijanju letećih insekata

Ako nemate vremena za sadnju, može se koristiti i eterično ulje karanfilića ili nane. Nekoliko kapi na vlažnoj krpi, postavljenoj na sto, može pomoći da se insekti drže podalje od terase.

Čega treba da se klonite dok pokušavate da se rešite osa

Mahanje rukama je jedna od najgorih reakcija, jer ose to mogu protumačiti kao pretnju i ubod koristiti u samoodbrani. Bolje je ostati miran, skloniti slatko piće i polako se udaljiti ako se približe.

Parfemi sa cvetnim notama takođe ih mogu privući. Ako planirate boravak napolju, bolje je izbegavati parfem tog dana. Šarena odeća sa cvetnim dezenima može delovati privlačno, pa su jednostavnije, jednobojne kombinacije sigurniji izbor.

Šta uraditi ako pronađete gnezdo

Ako primetite gnezdo na strehi, u žbunu ili drugom delu dvorišta, najbolje je da ga ne dirate. U tom slučaju treba pozvati komunalnu službu ili stručnu firmu za uklanjanje. Pokušaj da se gnezdo ukloni bez zaštite može biti opasan, posebno ako se u njemu nalazi veći broj osa.

