Hortenzije su među omiljenim cvećem u dvorištima i baštama, a posebnu pažnju privlače svojim raskošnim cvetovima i raznim bojama. Ono što ovo cveće čini jedinstvenim jeste činjenica da boja njihovih cvetova ne zavisi samo od sorte, već i od zemljišta u kojem rastu.

Ako želite da vaše hortenzije godinama zadrže intenzivnu ružičastu boju, baštovani kažu da je ključ za lepo cveće u pravilnoj kontroli pH vrednosti zemljišta.

Zašto hortenzije menjaju boju?

Za razliku od mnogih drugih biljaka, hortenzije mogu menjati boju cvetova u zavisnosti od kiselosti zemlje. U kiselom zemljištu cvetovi često poprimaju plave nijanse, dok neutralna i blago alkalna zemlja podstiče razvoj ružičastih tonova.

Britanski stručnjak za baštovanstvo, Dejvid Domoni, objašnjava da su hortenzije svojevrsni „prirodni pokazatelji“ kvaliteta zemljišta, jer njihova boja otkriva kakav je sastav tla u bašti.

Jednostavan test koji možete uraditi kod kuće

Pre nego što pokušate da promenite ili održite boju hortenzija, važno je da proverite pH vrednost zemlje.

Za jednostavan kućni test potrebni su vam:

dve staklene tegle,

malo sirćeta,

soda bikarbona,

dve šolje zemlje iz bašte.

U prvu teglu sipajte zemlju i dodajte malo sirćeta. Ako se pojave mehurići, zemljište je alkalno.

Ako nema reakcije, u drugu teglu dodajte zemlju, malo vode i sode bikarbone. Pojava mehurića ukazuje na kiselo zemljište, dok odsustvo reakcije znači da je pH neutralan.

Tajna za jarko ružičaste cvetove

Stručnjaci preporučuju da pH zemljišta bude viši od 6,5 ako želite da hortenzije zadrže ružičastu boju. Neutralna vrednost je oko 7, dok niže vrednosti označavaju kiselo, a više alkalno zemljište.

Ako je zemlja prirodno kisela, hortenzije možete saditi u većim saksijama ili žardinjerama kako biste lakše kontrolisali sastav supstrata.

Kod hortenzija posađenih direktno u bašti, pH vrednost može da se poveća dodavanjem vrtnog kreča, mlevenog krečnjaka ili dolomitnog kreča. Ovi dodaci pomažu da zemljište postane alkalnije, što pogoduje razvoju cvetova ružičaste boje.

Greška koju mnogi prave tokom leta

Alkalna zemljišta brže gube vlagu, zbog čega je redovno zalivanje izuzetno važno.

Malčiranje oko biljke može pomoći da zemlja duže zadrži vlagu i da hortenzija ostane zdrava, bujna i bogata cvetovima tokom cele sezone.

Sorte koje prirodno zadržavaju ružičastu boju

Za one koji ne žele stalno da kontrolišu sastav zemljišta, stručnjaci preporučuju sorte koje prirodno zadržavaju ružičaste tonove, kao što su: „hydrangea paniculata wim's red“, „hydrangea arborescens pink annabelle“. Ove sorte poznate su po upečatljivim ružičastim cvetovima i lakšem održavanju.

