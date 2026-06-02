Crni krug oko WC šolje grozno izgleda: Uz ovaj trik nestaje očas posla!

Autor:  Vesna Vukadinović
02.06.2026.16:32
Crni krug oko WC šolje može da pokvari izgled celog kupatila, ali dobra vest je da ga možete ukloniti brzo i bez agresivnih hemikalija. Postoji jednostavno, prirodno rešenje koje vraća sjaj bez mukotrpnog ribanja i skupih sredstava za čišćenje.

Ako ste primetili tamni prsten koji se s vremenom stvara oko dna WC šolje, niste jedini. Ova pojava nastaje usled kombinacije vlage, buđi, kamenca i prljavštine. Najčešće se pojavljuje oko silikonskih ivica, posebno ako su bele ili providne, gde se prljavština najlakše zadržava.

Rešenje koje uklanja crni krug

Sve što vam je potrebno jeste alkoholno (belo) sirće koje gotovo svako već ima u kuhinji. Sirće je poznato kao prirodno sredstvo za čišćenje kamenca, buđi i bakterija, pa je idealno za ovaj problem. Natopite sunđer belim sirćetom. Stavite ga direktno na crni prsten oko dna WC šolje. Ostavite da deluje oko 30 minuta.

Nakon toga lagano pređite sunđerom preko površine i isperite. U većini slučajeva, crni prsten od prljavštine i buđi nestaje bez intenzivnog ribanja.

Još jači trik za tvrdokorne mrlje

Ako je crni krug tvrdokorniji, primenite drugu metodu. Natopite krpu belim sirćetom. Obmotajte je oko dna WC šolje tako da potpuno prekrije tamni prsten. Ostavite da deluje najmanje dva sata. Uklonite krpu, prebrišite sunđerom i isperite.

Ova metoda omogućava sirćetu da dublje prodre u naslage kamenca i buđi, čime se postiže jači efekat čišćenja.

Važna napomena

Belo sirće ne treba koristiti na površinama od prirodnog kamena ili mermera, jer kiselina može izazvati oštećenja i promenu boje materijala.

Komentari (0)

