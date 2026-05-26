Sa dolaskom toplijih dana zmije se sve češće mogu pojavljivati u dvorištima, vrtovima i oko kuća jer traže hlad, zaklon i hranu. Stručnjaci upozoravaju da je u takvim situacijama najvažnije ostati miran i ne prilaziti životinji, jer zmije uglavnom same beže od ljudi i napadaju samo ako se osećaju ugroženo.

U Srbiji postoji više vrsta zmija, ali su samo poskok, riđovka i planinski žutokrug otrovnice, dok je većina drugih bezopasna. Najčešće se zadržavaju u mestima sa visokom travom, kamenjem, drvima i gde ima glodara, a aktivnije su ujutru i predveče.

Ako se zmija pojavi u dvorištu, treba je ostaviti na miru, udaljiti decu i kućne ljubimce i sačekati da sama ode. U slučaju da uđe u zatvoren prostor, preporučuje se poziv stručnim službama, a ne pokušaj hvatanja.

Dvorište se može učiniti manje privlačnim redovnim košenjem trave, uklanjanjem smeća, granja i kamenja, kao i zatvaranjem pukotina i rupa kroz koje mogu da uđu.

Iako deluju opasno, zmije imaju važnu ulogu u prirodi jer kontrolišu broj glodara, pa je najbolji pristup oprez, distanca i smirena reakcija.

