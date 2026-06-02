Neosporna kraljica ,,tihog luksuza", Gvinet Paltrou nas je navikla na suptilne kombinacije i neutralne nijanse. Bež, krem i biserno siva boja već godinama dominiraju njenim stilom, koji predstavlja oličenje nenametljive elegancije.
Ipak, s vremena na vreme glumica voli da izađe iz svojih modnih okvira. Njen najnoviji stajling, viđen u Njujorku, savršen je dokaz da boje mogu da unesu svežinu u izgled bez narušavanja sofisticiranosti.
Kao i obično, Gvinet Paltrou je na društvenim mrežama podelila nekoliko fotografija tokom boravka u Njujorku. Među njima se našla i jednostavna, ali upečatljiva modna kombinacija koja je odmah privukla pažnju.
Glumica je odabrala plavi top ukrašen crvenim, žutim i zelenim detaljima. Njegova pletena tekstura podseća na estetiku koja poslednjih sezona dominira modnim pistama. Reč je o modelu iz kolekcije za jesen/zimu 2026. brenda ,,Christopher John Rogers".
Detalji
Kako bi izbalansirala ovaj efektan komad, Gvinet ga je kombinovala sa širokim farmerkama i jarkocrvenim salonkama koje dodatno naglašavaju energiju celog izgleda. Srebrne alke, diskretno skrivene među pramenovima kose, bile su jedini dodatak koji joj je bio potreban.
Ovo nije prvi put da glumica bira odvažniji izgled kada je reč o cipelama. Krajem prošle godine Gvinet je za posebnu priliku rekreirala kultni izgled Kerolin Beset Kenedi, sa jednom malom promenom. Uz već kultnu belu haljinu ,,američke princeze", glumica se odlučila za crvene salonke.
Kao što je Gvinet Paltrou već nekoliko puta dokazala, crvene salonke donose svež, vedar i veoma šik stajling koji pokazuje da promišljena igra bojama može potpuno transformisati i najjednostavnije modne klasike, prenosi Elle.
Bonus video:
Komentari (0)