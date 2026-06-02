Dženi Molen se dalje se suočava sa kritikama zbog nedavnih fotografija koje je podelila sa svojim dvanaestogodišnjim sinom Sidom.
Autorka i glumica (47) je 25. maja objavila dve slike na Instagramu, na kojima se vidi kako leži preko Sida na krevetu, dok mu drži ruke oko potiljka.
Molenova je spustila glavu pored Sidove na čaršav, pri čemu su im lica bila pokrivena dok je grlila sina.
Na drugoj slici je ponovo ležala preko svog sina, i dalje držeći ruke iza njegove glave. Sid je potom prekrstio prste ispred majčinog lica, ponovo zaklonivši lica oboma.
Izvor je izjavio za magazin People: „Slika nije ništa drugo do majka koja grli svog dvanaestogodišnjeg sina. Svako ko implicira bilo šta drugo treba da se stidi.“
Komentari
Komentatori su istakli da je prvobitni opis koji je Molenova stavila bio drugačiji od obične tačke kojom ga je naknadno zamenila.
Kada je jedna osoba u komentarima pomenula sporni opis, Molenova je odgovorila: „Napisala sam da će tvoj najstariji sin biti najtoksičniji dečko kojeg ćeš ikada imati. Ostajem pri tome!“
Korisnici društvenih mreža su je takođe kritikovali u komentarima, a jedna osoba je napisala: „Ovo je jezivo i krajnje neprimereno.“
„Ovo je tako uznemirujuće“, dodao je drugi korisnik, dok je jedan napisao: „Mrzim sve u vezi sa ovim.“
„Ovo deluje super jezivo“, prokomentarisao je četvrti.
Međutim, jedan korisnik društvenih mreža je istakao: „Ona ne radi ništa loše. To je njen sin. To je njegova mama. Već znamo da je preterana i ekscentrična. Volim je.“
Razvod
Molenova deli Sida i osmogodišnjeg sina Lazla sa bivšim suprugom Džejsonom Bigsom. Predstavnik za medije ovog para potvrdio je za magazin ,,People" 14. maja da su se njih dvoje rastali nakon 18 godina braka, naglašavajući da su ostali u „odličnim odnosima“ i da su fokusirani na zajedničko roditeljstvo i odgajanje svoja dva sina.
Izvor blizak Molenovoj i Bigsu je tada izjavio je za ,,People" da bivšim supružnicima „ide odlično“ i da su Bigsov 48. rođendan proveli zajedno kao porodica 12. maja.
„Veoma su povezani“, rekao je izvor o budućnosti Bigsa i Molenove kao zajedničkih roditelja. „Nema sumnje da će ostati u odličnim odnosima.“
Molenova se prošle nedelje osvrnula na svoj raskid sa Bigsom usred oštrih reakcija na njene nedavne fotografije na Instagramu.
Šok
Kako prenosi Entertainment Weekly, ona je u objavi na Instagramu navela da je „šokirana“ reakcijama na slike sa Sidom.
Molenova je prethodno napisala: „Kao da sam,odjednom postala drugačija vrsta mete zbog onoga što objavljujem zato što se razvodim i više nisam zaštićena institucijom braka. Ovo je apsolutno neverovatno. Fotografija na kojoj grlim svoje dvanaestogodišnje dete nailazi na podsmeh“.
Intervju
Kritike dolaze nakon što su Molenovu, tokom gostovanja u emisiji ,,Live with Kelly and Mark" u martu 2025. godine, pitali da li žali zbog nečega što je ranije podelila u javnosti.
Ona je tada povodom Sida izjavila: „Da, objavila sam nešto pre izvesnog vremena — to je bilo pre možda 6 godina. Držala sam sina, igrali smo se u kuhinji i ljuljali smo ga napred-nazad, i iz nekog razloga mi je skliznuo iz ruku i udario glavom o parket.“
Molenova i Bigs su tada hitno odvezli sina u urgentni centar, pre nego što im je, na svu sreću, rečeno da je sve u redu. Glumica je tada podelila svoju priču „zato što sam osećala da bi to bilo… ne želim da moj Instagram izgleda kao da vam prikazujem samo najlepše trenutke iz svog života“, rekla je tada voditeljima Keli Ripi i Marku Konsuelosu.
Molenova je objasnila da je zažalila što je podelila tu priču sa svetom jer je to jedna od prvih stvari koje se pojave na internetu kada se ukuca ime njenog sina.
„Žalim zbog toga jer osećam da to iskače ako ukucate njegovo ime u Gugl pretragu. I to mrzim“, rekla je ona, dok ju je Ripa pitala da li je trpela oštre reakcije javnosti.
„Osuđivanje majki je postalo kao sport, imam utisak“, rekla je Ripa, na šta je Molenova odgovorila: „Jeste. Tako da je to bilo teško. Ne volim što on vidi te naslove i koliko su ih senzacionalistički napisali. Volela bih da to nisam objavila.“
Bonus video:
Komentari (0)