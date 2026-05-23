Svi koji uzgajaju cveće znaju koliko pažnje i posvećenosti biljke zahtevaju da bi lepo rasle i cvetale. Neophodno je pravilno zalivanje, odgovarajući položaj na suncu ili u hladu, kao i redovna prihrana kako bi biljke ostale zdrave i bujne.

Ipak, uprkos trudu, često se pojavljuju sitne mušice koje napadaju cveće i usporavaju njegov razvoj i cvetanje.

Rešenje je veoma jednostavno

Sa ovim problemom suočavaju se mnogi ljubitelji biljaka. Iako su isprobavali različita sredstva za uklanjanje mušica, većina njih nije davala potpuno efikasne rezultate.

Poslužite se jednostavnim i jeftinim trikom i iskoristite šibice kako biste se rešili mušica.

Uzmite 2 do 3 šibice i zabodite ih u zemlju tako da je glavica okrenuta nadole, na oko 5 cm od ivice saksije, a zatim zalijte biljku. Nakon dva dana zamenite ih novim šibicama, a zatim ponovite postupak još jednom. Posle nekoliko dana mušice bi trebalo da nestanu.

Kako šibice deluju

Ovaj trik funkcioniše zato što šibice sadrže fosfor i sumpor, koji se u kontaktu sa zemljom postepeno oslobađaju i stvaraju uslove koji nepovoljno utiču na mušice, dok biljci pomažu da ostane zdravija.

Na ovaj način moguće je rešiti problem bez trošenja novca na skupa hemijska sredstva.

