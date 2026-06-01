U očuvanju kognitivnog zdravlja genetika ima značajnu ulogu, ali ne može se zanemariti činjenica da životne navike, posebno ishrana, mogu značajno uticati na zdravlje mozga.

Iako je važno ograničiti unos određenih namirnica, dobra vest je da postoji mnogo namirnica koje mogu poboljšati funkciju mozga i koje možemo uvrstiti u ishranu.

Neurohirurg dr Brajan Hoeflinger naveo je nekoliko takvih namirnica.

Lisnato zeleno povrće

Zeleno povrće je bogato vitaminom K, koji se povezuje sa poboljšanjem pamćenja i kognitivnih funkcija. Na prvom mestu na njegovoj listi nalazi se povrće "poput spanaća, kelja i brokolija, koje je dobar izvor vitamina K i folata," kaže neurohirurg.

Riba

Riba, posebno masna riba, poput lososa, pastrmke, sardina i skuše, spada među najbolje namirnice za zdravlje mozga zbog visokog sadržaja omega-3 masnih kiselina. Tuna i losos su neki od njegovih najdražih izbora jer, kako kaže, "oni su bogat izvor omega-3 masnih kiselina i imaju nizak udeo zasićenih masti," što je odlično za zdravlje mozga.

Orašasti plodovi

Orašasti plodovi sadrže zdrave masti koje su ključne za zdravlje mozga. Na primer, orasi su posebno bogati ALA-om (alfa-linolenskom kiselinom), biljnom omega-3 masnom kiselinom koja podržava strukturu moždanih ćelija i smanjuje upalu. "Orašasti plodovi su izvrstan izvor proteina i zdravih masti, posebno orasi i pistaći," rekao je doktor u video snimku koji je objavio na TikToku.

