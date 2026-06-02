Poznata studija dva psihologa sa Univerziteta ,,Exeter" otkrila je da su zaposleni koji sami uređuju prostor znatno zadovoljniji i angažovaniji na poslu. Osećaj kontrole nad sopstvenim radnim okruženjem direktno podiže motivaciju i smanjuje nivo svakodnevnog stresa. Kada osoba prostor doživljava kao svoj, ona prirodno ulaže više energije i pažnje u radne zadatke.

Lični predmeti poput biljaka ili fotografija nose važnu emocionalnu funkciju unutar često bezličnih kompanija. Ipak, preveliki broj ličnih detalja na stolu ima i svoju drugu, manje poželjnu stranu. U rigidnim korporativnim okruženjima, pretrpani stolovi mogu ostaviti pogrešan utisak, odnosno mogu odati utisak o vama da ste neprofesionalni.

Sa druge strane, kreativne industrije takve detalje tumače kao znak poželjne autentičnosti. Zbog toga kontekst i kultura same kompanije igraju ključnu ulogu u kreiranju izgleda radnog mesta.