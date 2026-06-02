Ako ste primetili da pegla više ne klizi glatko po odeći, ostavlja tamne tragove na ploči ili čak preti da uprlja omiljenu košulju, možda je vreme za čišćenje. Dobra vest je da vam za to nisu potrebna skupa sredstva iz prodavnice.

Mnogi tvrde da običan aspirin može pomoći u uklanjanju tvrdokornih naslaga sa grejne ploče pegle, i to veoma brzo.

Kako nastaju naslage na pegli?

Tokom peglanja sintetičkih materijala, posebno na previsokim temperaturama, vlakna tkanine mogu da se istope i zalepe za površinu pegle. Pored toga, ostaci skroba iz sprejeva za peglanje, prašina i kamenac iz vode vremenom stvaraju tamne naslage koje otežavaju peglanje.

Što duže odlažete čišćenje, mrlje postaju tvrdokornije i teže se uklanjaju.

Zašto se koristi aspirin?

Aspirin sadrži acetilsalicilnu kiselinu koja pod dejstvom toplote može pomoći u razlaganju određenih organskih naslaga na metalnoj površini.

Prednost ove metode je što ne zahteva agresivno ribanje koje bi moglo da ošteti ploču pegle, naročito kod modela sa keramičkim ili teflonskim premazom.

Kako očistiti peglu aspirinom?

Za ovaj postupak potrebno vam je:

3 do 5 tableta aspirina

pinceta ili viljuška

stari pamučni peškir ili komad tkanine

Uključite peglu i podesite je na srednju temperaturu. Kada se zagreje, ali ne previše, uz pomoć pincete ili viljuške prislonite tabletu aspirina na zaprljani deo ploče.

Aspirin će početi da se topi i reaguje sa naslagama. Nakon toga nekoliko puta pređite peglom preko vlažnog pamučnog peškira kako biste uklonili otopljene nečistoće.

Ako su naslage uporne, postupak možete ponoviti još jednom ili dva puta.

Na kraju isključite peglu, sačekajte da se potpuno ohladi i prebrišite je vlažnom krpom.

Važne mere opreza

Čišćenje je najbolje obavljati u dobro provetrenoj prostoriji. Osobe koje imaju astmu ili su osetljive na mirise treba da budu dodatno oprezne.

Takođe, ovu metodu ne bi trebalo primenjivati prečesto kod pegli sa keramičkim premazom. Povremena upotreba je sasvim dovoljna za održavanje čistoće.

Kako sprečiti stvaranje novih naslaga?

Da biste produžili vek trajanja pegle i izbegli ponovno stvaranje naslaga:

poštujte preporučenu temperaturu za svaku vrstu tkanine

koristite filtriranu ili destilovanu vodu

nakon peglanja ispraznite rezervoar za vodu

peglu čuvajte uspravno ili na posebnom postolju

redovno brišite grejnu ploču mekanom krpom

Uz malo pažnje i redovno održavanje, pegla će duže ostati čista, a odeća besprekorno ispeglana bez neželjenih tragova i fleka.