Nekoliko jednostavnih i efikasnih načina kako da se golubovi oteraju sa terase i spreči njihovo vraćanje.

Jedna od metoda je korišćenje aluminijumske folije, koja se postavlja po balkonu jer refleksija i šum navodno plaše golubove.

Takođe se preporučuje postavljanje šarenih traka, plastičnih kesica, flaša, CD-ova ili vetrenjača koje se pomeraju na vetru i tako odvraćaju ptice.

Treća opcija su specijalne reflektujuće trake ili gelovi koji stvaraju vizuelni efekat opasan za ptice, pa ih sprečavaju da sleću. Pominju se i trake sa plastičnim šiljcima ili metalnim spiralama koje onemogućavaju golubovima da se udobno smeste na ogradu ili ivice.

Kao poslednja mera navodi se postavljanje ribolovačke mreže preko balkona, koja fizički sprečava ptice da uopšte priđu prostoru.