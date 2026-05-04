Čišćenje rerne spada među kućne poslove koje većina žena ne podnosi, jer se masnoća i zakoreli ostaci hrane brzo ukore i potrebno je mnogo truda da se očiste. Ipak, postoji jednostavan trik koji može da olakša ovaj posao i gotovo ga svede na minimum fizičkog napora i utrošenog vremena.

Trik sa tabletom za sudove

Sve što vam je potrebno za čišćenje rerne jeste jedna tableta za pranje sudova u mašini i vrela voda. U vatrostalnu posudu sipajte oko jedan litar ključale vode i ubacite tabletu. Posudu zatim stavite u rernu i uključite je na oko 100 stepeni. Ostavite da odstoji oko sat vremena.

Tokom tog procesa stvara se para koja razmekšava masnoću i prljavštinu, dok sastojci iz tablete pomažu da se nečistoće lakše odvoje od zidova rerne.

Nakon što se rerna isključi, potrebno je da se malo prohladi. Zatim se unutrašnjost jednostavno prebriše vlažnom krpom ili sunđerom. U većini slučajeva prljavština se skida veoma lako, bez ribanja, što značajno štedi vreme i energiju.

Dodatni trik za tvrdokorne mrlje

Ako postoje jače zaprljani delovi rerne, može se napraviti dodatna smesa od deterdženta za sudove, sode bikarbone i malo alkoholnog sirćeta. Uz dodatak vrele vode, ova pasta se nanosi na problematična mesta i ostavlja da deluje dva do tri sata.

Nakon toga se sve lako uklanja sunđerom koji ste natopili toplom vodom.

Kako sprečiti brzo prljanje rerne

Da bi vam rerna što duže ostala čista, preporučuje se korišćenje zaštitne folije ili specijalnih podloga na dnu rerne. One sprečavaju da masnoća direktno pada na površinu i značajno olakšavaju buduće čišćenje, jer je rerna manje prljava.

Ovaj jednostavan trik štedi vreme, smanjuje potrebu za agresivnim hemikalijama i omogućava da rerna ostane čista uz minimalan trud.

Video: