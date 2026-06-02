Prednosti prskanja biljaka mlekom

Slično kao i kod ljudi, mleko može da hrani baštenske biljke, naročito povrće i sobne biljke, istovremeno pomažući u zaštiti od štetočina i ublažavanju problema sa gljivičnim oboljenjima. Iako je kravlje mleko najdostupnije, i kozje i ovčje mleko mogu pružiti slične koristi.

Obezbeđuje dodatne hranljive materije

Korišćenje mleka kao spreja za biljke jednostavan je, ali efikasan način da unapredite zdravlje svoje bašte i obezbedite biljkama važne hranljive sastojke.

„Prskanje listova rastvorom mleka može da obezbedi brz dodatak kalcijuma, koji je važan za izgradnju i čvrstinu ćelija“, kaže Emili Skot, stručna baštovanka i vlasnica farme ,,Scott" u Mejnu za sajt Martha Stewart.

Mleko takođe sadrži male količine azota i vitamina B grupe, zbog čega može delovati kao blago, prirodno đubrivo.

Pomaže u borbi protiv gljivičnih oboljenja

Mnoge biljke pate od gljivične bolesti poznate kao pepelnica, koja se ispoljava kao bela prevlaka na listovima. Ova gljivica može ozbiljno da ugrozi biljke jer blokira sunčevu svetlost i ometa proces fotosinteze.

Zbog toga listovi mogu da požute, uviju se i na kraju otpadnu, što značajno smanjuje rod plodova i broj cvetova. Skot ističe da razblažen rastvor mleka može biti efikasan i bezbedan način za suzbijanje pepelnice.

Proteini iz mleka reaguju sa sunčevom svetlošću i stvaraju privremeni prirodni antiseptički efekat koji uništava postojeće spore gljivica, a pritom ne oštećuje biljku.

Odbija štetočine

Biljke, bilo da rastu napolju ili u zatvorenom prostoru, često su meta različitih štetočina. Skot navodi da prskanje biljaka razblaženim rastvorom mleka može pomoći u odbijanju biljnih vaši.

Ovi insekti probadaju listove i stabljike kako bi se hranili biljnim sokovima, što može dovesti do usporenog rasta, žućenja i promena boje biljke.

Kada biljke poprskate mešavinom mleka i vode, masti iz mleka mogu da uguše štetočine mekog tela, poput biljnih vaši i grinja, dok šećeri iz mleka deluju kao prirodni repelent koji im otežava ishranu.

Ova metoda predstavlja blag, ali efikasan način zaštite biljaka od čestih štetočina.

Poboljšava kvalitet zemljišta

Pored borbe protiv gljivičnih oboljenja i zaštite od štetočina, mleko može doprineti zdravlju zemljišta unošenjem kalcijuma, proteina i prirodnih šećera koji hrane korisne mikroorganizme.

Organska materija iz mleka podstiče aktivnost mikroba i pomaže stvaranju uravnoteženijeg okruženja za rast biljaka. Zdravo zemljište zavisi od ovih mikroorganizama koji razgrađuju hranljive materije i podržavaju razvoj korenovog sistema.

Prskanje razblaženog rastvora mleka direktno po zemljištu može pomoći u ishrani ovih korisnih mikroorganizama.

Kako primeniti

Da biste unapredili zdravlje i uspeh svojih biljaka, važno je napraviti odgovarajuću razblaženu smešu mleka i pravilno je primeniti. Za đubrenje i poboljšanje zdravlja zemljišta preporučuje se odnos 50:50 mleka i vode. Međutim, za prevenciju štetočina i bolesti preporučuje se mešavina od 1 dela mleka i 9 delova vode.

Uvek birajte mleko sa smanjenim sadržajem masti, jer visokomastne vrste mogu da oblože listove, blokiraju fotosintezu i potencijalno izazovu truljenje zemljišta, što može proizvesti neprijatan miris.

Stavite smešu u bocu sa raspršivačem i nanesite je na celu biljku, od vrha do dna. „Cilj je da se prska tokom sunčanog dana, kako bi smeša mogla da se osuši i da je biljka apsorbuje“, kaže ona.

Koliko često primenjivati

Kada počnete da primećujete rezultate, može biti primamljivo da biljke prskate češće. Međutim, Skot napominje da je važno držati se rutine prskanja svakih sedam do deset dana.

„Ako jaka kiša spere smešu, u redu je da je ponovo nanesete“, kaže ona.

Prekomerna upotreba mleka može izazvati probleme — višak ostataka može dovesti do kiselog, trulog organskog materijala koji šteti biljkama i zemljištu. To može usporiti rast, otežati korenu da upija vodu, izazvati truljenje listova i privući štetočine.

Prečesto korišćenje mleka takođe može „ugušiti“ biljku tako što zapušava njene pore i ometa fotosintezu.

Kada treba izbegavati upotrebu mleka na biljkama

Iako razblaženi rastvor mleka ima brojne koristi, on nije najbolje rešenje za napredne slučajeve pepelnice, kaže Lorin Nilsen, glavni hortikulturista u kompaniji ,,Epic Gardening".

Pepelnica uspeva u specifičnim uslovima: vlažne noći (60% i više) i suvi dani (21–27°C). Vlažnost podstiče njen rast, dok suvi dani omogućavaju širenje spora. Vlažno proleće može posebno otežati kontrolu pepelnice, pa su u tim uslovima obično potrebni jači tretmani.

Još jedan nedostatak mleka je to što nije dugoročno rešenje, kaže Nilsen. Iako može usporiti ili zaustaviti razvoj pepelnice, efekat traje samo pet do sedam dana, nakon čega je potrebno ponovo ga primeniti.

Nilsen objašnjava da se masti u mleku brže razgrađuju nego one u hortikulturnim uljima. To znači da je mleko potrebno nanositi najmanje jednom nedeljno, dok hortikulturna ili neem ulja traju duže, čak i dvostruko duže.

Greške koje treba izbegavati

Da biste postigli najbolje rezultate sa bilo kojim tretmanom za biljke, postoje stvari koje treba izbegavati. Imajući ove savete na umu, možete sprečiti greške i osigurati da pravilno primenjujete smešu mleka.

Korišćenje nerazblaženog ili punomasnog mleka: Skot preporučuje da se mleko uvek razblažuje pre upotrebe na biljkama i da se koristi obrano ili mleko sa niskim sadržajem masti. U suprotnom, može se stvoriti sloj na listovima koji blokira sunčevu svetlost i onemogućava biljci da dobije dovoljno energije.





Prskanje biljaka mlekom tokom vlažnih uslova ili uveče može stvoriti idealno okruženje za razvoj gljivičnih bolesti. Skot preporučuje prskanje biljaka ujutru, tokom sunčanog i suvog dana.





Prskanje sobnih biljaka u zatvorenom prostoru: Kada se tretiraju sobne biljke, najbolje je izneti ih napolje, ostaviti da se osuše, pa ih tek onda vratiti unutra. Bez odgovarajuće cirkulacije vazduha, u prostoru se može pojaviti neprijatan, kiseo miris.

