Banana je jedna od najomiljenijih voćki na svetu i često se nalazi na jelovniku kao brz i zdrav međuobrok. Međutim, malo ljudi zna da jednostavno zamrzavanje može da promeni njena svojstva i učini je još korisnijom za organizam.
Naime, stručnjaci ističu da se tokom hlađenja menja struktura skroba u banani, pa nastaje veća količina takozvanog rezistentnog skroba – vrste ugljenih hidrata koja se sporije vari i ima pozitivan uticaj na zdravlje creva.
Šta se dešava kada zamrznete bananu?
Kada bananu ostavite u zamrzivaču preko noći, dolazi do promena u njenoj unutrašnjoj strukturi. Deo skroba postaje otporniji na varenje, što znači da sporije prolazi kroz digestivni sistem.
Zahvaljujući tome, organizam duže održava osećaj sitosti, a nivo šećera u krvi raste postepenije nakon obroka. Upravo zato mnogi ovu namirnicu smatraju odličnim izborom za užinu ili dodatak doručku.
Saveznik zdravih creva
Rezistentni skrob i prebiotska vlakna predstavljaju hranu za korisne bakterije koje žive u crevima. Kada se njihov broj održava u ravnoteži, digestivni sistem funkcioniše efikasnije, a organizam lakše koristi hranljive materije iz hrane.
Stručnjaci navode da uravnotežen mikrobiom može doprineti:
- boljem varenju
- manjoj nadutosti
- stabilnijem nivou energije
- dužem osećaju sitosti
- smanjenoj potrebi za grickalicama između obroka
Kada telo dobija dovoljno hranljivih sastojaka, želja za slatkišima i brzom hranom često se prirodno smanjuje.
Šta se dešava u organizmu?
Tokom procesa varenja, korisne bakterije u crevima koriste rezistentni skrob i stvaraju kratkolančane masne kiseline. Ova jedinjenja imaju važnu ulogu u očuvanju zdravlja crevne sluznice i pravilnom funkcionisanju probavnog sistema.
Redovna konzumacija namirnica bogatih rezistentnim skrobom povezuje se sa boljim radom creva i većim osećajem lakoće nakon obroka.
Kako koristiti zamrznutu bananu?
Najjednostavnije je da oljuštenu bananu isečete na kolutove i ostavite u zamrzivaču tokom noći. Ujutru je možete dodati u:
- smutije
- ovsenu kašu
- jogurt
- proteinske napitke
- domaće zdrave deserte
Osim što doprinosi kremastoj teksturi, ovako pripremljena banana može biti i odlična zamena za industrijske slatkiše.
Iako nije čudesno rešenje za mršavljenje, zamrznuta banana može da bude jednostavan i ukusan dodatak ishrani koji podržava zdravlje creva, pomaže dužem osećaju sitosti i olakšava kontrolu apetita.
Komentari (0)