Banana je jedna od najomiljenijih voćki na svetu i često se nalazi na jelovniku kao brz i zdrav međuobrok. Međutim, malo ljudi zna da jednostavno zamrzavanje može da promeni njena svojstva i učini je još korisnijom za organizam.

Naime, stručnjaci ističu da se tokom hlađenja menja struktura skroba u banani, pa nastaje veća količina takozvanog rezistentnog skroba – vrste ugljenih hidrata koja se sporije vari i ima pozitivan uticaj na zdravlje creva.

Šta se dešava kada zamrznete bananu?

Kada bananu ostavite u zamrzivaču preko noći, dolazi do promena u njenoj unutrašnjoj strukturi. Deo skroba postaje otporniji na varenje, što znači da sporije prolazi kroz digestivni sistem.

Zahvaljujući tome, organizam duže održava osećaj sitosti, a nivo šećera u krvi raste postepenije nakon obroka. Upravo zato mnogi ovu namirnicu smatraju odličnim izborom za užinu ili dodatak doručku.

Saveznik zdravih creva

Rezistentni skrob i prebiotska vlakna predstavljaju hranu za korisne bakterije koje žive u crevima. Kada se njihov broj održava u ravnoteži, digestivni sistem funkcioniše efikasnije, a organizam lakše koristi hranljive materije iz hrane.

Stručnjaci navode da uravnotežen mikrobiom može doprineti:

boljem varenju

manjoj nadutosti

stabilnijem nivou energije

dužem osećaju sitosti

smanjenoj potrebi za grickalicama između obroka

Kada telo dobija dovoljno hranljivih sastojaka, želja za slatkišima i brzom hranom često se prirodno smanjuje.

Šta se dešava u organizmu?

Tokom procesa varenja, korisne bakterije u crevima koriste rezistentni skrob i stvaraju kratkolančane masne kiseline. Ova jedinjenja imaju važnu ulogu u očuvanju zdravlja crevne sluznice i pravilnom funkcionisanju probavnog sistema.

Redovna konzumacija namirnica bogatih rezistentnim skrobom povezuje se sa boljim radom creva i većim osećajem lakoće nakon obroka.

Kako koristiti zamrznutu bananu?

Najjednostavnije je da oljuštenu bananu isečete na kolutove i ostavite u zamrzivaču tokom noći. Ujutru je možete dodati u:

smutije

ovsenu kašu

jogurt

proteinske napitke

domaće zdrave deserte

Osim što doprinosi kremastoj teksturi, ovako pripremljena banana može biti i odlična zamena za industrijske slatkiše.

Iako nije čudesno rešenje za mršavljenje, zamrznuta banana može da bude jednostavan i ukusan dodatak ishrani koji podržava zdravlje creva, pomaže dužem osećaju sitosti i olakšava kontrolu apetita.