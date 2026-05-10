Olimpijska šampionka Simon Bajls nedavno je podelila kako izgleda njen opušten jutarnji ritual nakon što je otkrila da je za jedan crveni tepih potrošila čak 23.000 dolara na stilistu, frizuru i šminku.

— Kako izgleda jutro kada ne trošim 23 hiljade dolara — napisala je uz video na TikToku, u kojem je prikazala svoj mirniji početak dana: negu kože, brigu o psima, doručak i kućne poslove.





Fanovi su brzo reagovali na njen šaljivi opis: "Zbog naslova videa sam u šoku", napisao je jedan korisnik, dok su drugi komentarisali da je potpuno razumljivo čuvati novac i mir. Neki su se našalili da je "23k verzija kod kuće sasvim dovoljna".

U video snimku iz aprila, Bakls je iskreno priznala da je bila u šoku nakon što je videla koliko je platila pripremu za crveni tepih.

— Samo želim da znam da li je ovo normalno... iskreno, nisam znala da je toliko skupo — rekla je, dodajući da je to prilično uzdrmalo.

Takođe je otkrila da je imala profesionalni tim za stilizovanje, kosu i šminku, ali da joj visoki troškovi više ne deluju privlačno.

— Ako je to nova norma, onda ne moram više da idem na događaje — našalila se.

Bajls nije precizirala za koji događaj je potrošila toliku sumu, ali je nedavno prisustvovala i dodeli Laureus nagrada u Madridu, gde je nosila upečatljivu haljinu sa perjem.

