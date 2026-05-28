Ako vaš balkon prži sunce od jedanaest do pet i svaka petunija vam je već do jula sagorela, vinka je biljka zbog koje ćete promeniti mišljenje o letnjem cveću. Ova jednogodišnja lepotica sa Madagaskara cveta čak i kada temperatura pređe 35 stepeni, dok drugi svakodnevno zalivaju svoje saksije ujutru i uveče.

Vinka (latinski Catharanthus roseus), poznata i kao madagaskarska ruža, vrtni zimzelen, stara devojka, ružičasti perivinkl i ružičnjak, jednogodišnja je cvetnica iz porodice zimzelenih biljaka Apocynaceae, čiji su poznati predstavnici i oleander, plumerija i adenijum.

Potiče sa Madagaskara, ali se danas gaji širom sveta kao ukrasna biljka, iako se i dalje smatra endemskom vrstom.

Zašto baš vinka, a ne muškatla ili petunija

Najbolje uspeva u toplim, suptropskim i tropskim klimatskim uslovima, gde joj najviše odgovaraju temperature između 20 i 30 stepeni. Obično raste na nadmorskim visinama do oko 1500 metara, ali može da uspeva i niže i više od toga. Najviše joj prijaju umerene do obilne padavine, između 800 i 1500 milimetara godišnje.