Ako vaš balkon prži sunce od jedanaest do pet i svaka petunija vam je već do jula sagorela, vinka je biljka zbog koje ćete promeniti mišljenje o letnjem cveću. Ova jednogodišnja lepotica sa Madagaskara cveta čak i kada temperatura pređe 35 stepeni, dok drugi svakodnevno zalivaju svoje saksije ujutru i uveče.

Vinka (latinski Catharanthus roseus), poznata i kao madagaskarska ruža, vrtni zimzelen, stara devojka, ružičasti perivinkl i ružičnjak, jednogodišnja je cvetnica iz porodice zimzelenih biljaka Apocynaceae, čiji su poznati predstavnici i oleander, plumerija i adenijum.

Potiče sa Madagaskara, ali se danas gaji širom sveta kao ukrasna biljka, iako se i dalje smatra endemskom vrstom.

Zašto baš vinka, a ne muškatla ili petunija

Najbolje uspeva u toplim, suptropskim i tropskim klimatskim uslovima, gde joj najviše odgovaraju temperature između 20 i 30 stepeni. Obično raste na nadmorskim visinama do oko 1500 metara, ali može da uspeva i niže i više od toga. Najviše joj prijaju umerene do obilne padavine, između 800 i 1500 milimetara godišnje.

Vinka je veoma otporna na sušu jer ima sposobnost da zadržava vodu u listovima, što joj omogućava da preživi i tokom veoma toplih i suvih perioda.

Cvetanje traje tokom toplih meseci, naročito u proleće i leto. Svaki cvet traje oko dva do tri dana pre nego što uvene, ali biljka stalno stvara nove cvetove, pa je gotovo neprekidno u punom cvatu.

Bela, roze, ljubičasta: Izaberite boju za svoj južni zid

Poznata je po velikom izboru boja cvetova, među kojima su bela, roze, crvena, ljubičasta i plava, a postoje i brojne dvobojne i šarene sorte. Listovi su tamnozeleni, sjajni i elipsastog oblika, raspoređeni naspramno duž cele stabljike.

Prilikom sadnje preporučuje se da između dve sadnice ostane razmak od oko 20 do 30 centimetara kako bi biljke imale dovoljno prostora za rast i širenje.

Idealna za terase koje prži sunce od podneva

Osim što je veoma dekorativna, vinka je omiljena među ljubiteljima cveća jer bez problema podnosi velike vrućine i sušu. Voli jako i direktno sunce i ne zahteva mnogo zalivanja.

Obilno cveta od proleća pa sve do jeseni, a uz pravilnu negu može biti izuzetno bujna i zdrava, zbog čega je idealan izbor za terase i balkone.

Najčešća greška koju pravite: Previše vode, premalo drenaže

Tu većina greši. U malim balkonskim prostorima saksije su često plitke, a kada jako sunce udari po betonskoj ogradi, prvi instinkt je da se vinka zaliva dva puta dnevno, što je pogrešno. U previše vlažnoj zemlji vinka brzo truli, a koren može da pocrni.

Na dno saksije treba staviti sloj šljunka ili komadiće stiropora od ambalaže, pa tek onda dodati zemlju pomešanu sa peskom.

U toplijem delu leta zalivanje treba obavljati tek kada se gornji sloj zemlje osuši i pobeli na dodir, najbolje uveče oko devet sati.

