Ako vam se dešava da tokom kuvanja voda ili pena iz šerpe počne da se preliva, postoji jednostavan i starinski trik koji može da pomogne da se to izbegne.

Najčešće se to događa dok se kuvaju krompir, testenina, pirinač ili čorbe, kada i mali trenutak nepažnje može dovesti do toga da sadržaj pokipi i napravi nered na šporetu.

Rešenje koje su koristile i naše bake vrlo je jednostavno, preko šerpe se postavlja drvena varjača. Kada se stavi iznad posude dok voda ključa, ona pomaže da se pena i mehurići razbiju pre nego što pređu ivicu lonca.

Objašnjenje ovog trika je u tome što drvo "prekida" mehuriće pare, pa oni pucaju u kontaktu sa varjačom, što smanjuje penu i sprečava njeno izlivanje. Osim toga, drvo deluje kao hladnija površina u odnosu na paru, pa dodatno utiče na stabilizaciju ključanja.

Ipak, ovaj trik nije potpuno trajno rešenje. Varjača se vremenom zagreje, pa voda može ponovo da krene da kipi. Zato se ne preporučuje ostavljanje šerpe bez nadzora. Takođe, česta upotreba na pari može da deformiše drvenu varjaču.

Ukoliko dođe do naglog ključanja, može pomoći i jednostavan trik sa duvanjem u površinu vode, jer hladniji vazduh kratkotrajno smanjuje formiranje mehurića i usporava ključanje.