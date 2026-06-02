Ako bi vas neko usput pitao koja je površina u vašem domu najpreplavljenija bakterijama, verovatno biste rekli wc šolja, zar ne? Ali prema stručnjacima, vaš toalet se čak ne nalazi ni među prvih pet — barem kada su u pitanju bakterije. (Ali molimo vas, nemojte prestati da čistite toalet.)

Iako mnogi ljudi fokusiraju svoje napore na dezinfekciju površina koje izgledaju prljavo, stručnjaci kažu da se visokorizične oblasti zapravo određuju kombinacijom vlage, kontakta sa hranom i učestalosti dodirivanja tokom dana.

Lekari objašnjavaju koju površinu u kući treba prvu dezinfikovati, kao i zanemarene „vruće tačke“ u domaćinstvu koje zaslužuju više pažnje u vašoj rutini čišćenja.

Zašto je kuhinjska sudopera najvažnija površina za dezinfekciju

Prema istraživanju američkog Ministarstva poljoprivrede (USDA), jedna od površina u vašem domu sa najvećom količinom bakterija je verovatno kuhinjska sudopera — zbog čega je on redovno prioritet za čišćenje.

„Ako bi neko dosledno dezinfikovao samo jednu oblast, verovatno bih izabrao kuhinjsku sudoperu i okolnu radnu površinu“, objašnjava dr Kameinei Ali, lekar hitne medicine za sajt Martha Stewart. „Sa stanovišta zaraznih bolesti, kuhinje su često važnije od kupatila jer kombinuju izloženost sirovoj hrani i učestali kontakt površina tokom dana.“

Dr Stiven Goldberg, glavni medicinski direktor u kompaniji ,,HealthTrack", kaže da kuhinjska sudopera stvara savršene uslove za razmnožavanje bakterija. „Sudopera je tačka spajanja ostataka sirove hrane, kontakta rukama i stajaće vlage“, objašnjava on, „što su tri faktora koji zajedno stvaraju idealno okruženje za rast i širenje bakterija.“

U jednoj studiji, Nacionalna sanitarna fondacija (NSF) otkrila je da su koliformne bakterije (uključujući Salmonelu i E. coli, koje ukazuju na moguću fekalnu kontaminaciju) pronađene na čak 45% testiranih kuhinjskih sudopera. Poređenja radi, najzagađenija površina u kupatilu bila je držač četkica za zube, gde su iste bakterije pronađene u 27% slučajeva.

„Dezinfekcija korita sudopera, ručki slavine i neposredne radne površine nakon pripreme hrane jedna je od najefikasnijih higijenskih navika u domaćinstvu“, kaže Goldberg.

Ostale „vruće tačke“ u domaćinstvu koje ljudi često zaboravljaju

Vrata frižidera: „Vrata frižidera mogu biti glavni prenosnici bakterija i virusa zbog čestog kontakta rukama, vlage i kontakta sa hranom“, objašnjava Ali. Goldberg dodaje da se bakterija S. aureus (koja može izazvati različite infekcije) najčešće nalazi na ručkama frižidera.





Ručni uređaji: Daljinski upravljači, tableti i telefoni koji se često dodiruju. Ovi predmeti se stalno koriste, često od strane više ljudi, ali se retko čiste.





Kvake i ručke vrata: „Jedno istraživanje je pokazalo da su potencijalni patogeni (bakterije i gljivice) češće pronađeni na kvakama nego na drugim površinama u domaćinstvu", kaže Goldberg.





Ručke slavine: Često se dodiruju prljavim rukama, što ih čini čestim mestima unakrsne kontaminacije.





Često se dodiruju prljavim rukama, što ih čini čestim mestima unakrsne kontaminacije. Sunđeri i krpe za sudove: „Istraživanja pokazuju da sunđeri služe i kao rezervoar i kao sredstvo za širenje bakterija“, kaže Goldberg. „Njihova česta zamena (najmanje jednom nedeljno) ili prelazak na četke koje se brže suše i zadržavaju manje patogena je jednostavan i efikasan korak.“

Šta zapravo čini površinu visokorizičnom?

Visokorizična površina ne zavisi od toga koliko prljavo izgleda ili miriše. Bitni faktori su učestalost dodirivanja, lokacija, prisustvo vlage i materijal.

Učestalost kontakta je ključna, kaže Goldberg: „Što više ruku dodiruje neku površinu, to je više prilika da se klice prenesu i preuzmu.“

Međutim, istraživanja pokazuju da sama učestalost nije uvek presudna — važni su i redosled i trenutak kontakta. Površina dodirnuta odmah nakon rukovanja sirovom hranom može imati znatno veće mikrobiološko opterećenje.

Vlaga povećava rizik jer bakterije bolje opstaju u mokrim sredinama. Površine koje se brzo suše obično imaju manje mikroba.

Materijal takođe igra ulogu: bakterije duže opstaju na glatkim, neporoznim materijalima poput plastike, nerđajućeg čelika i stakla nego na poroznim površinama. Sjajne površine mogu olakšati prenos mikroba. Takođe, unutrašnji prostori pogoduju njihovom dužem opstanku zbog manjka UV svetla i stabilnijih uslova.

Čišćenje vs. dezinfekcija

Čišćenje i dezinfekcija nisu isto. Dezinfekcija koristi hemikalije (izbeljivač, vodonik-peroksid, alkohol) da uništi do 99,9% mikroba.

Pravilo: ako je površina vlažna, često dodirivana ili u kontaktu sa sirovom hranom — treba je povremeno dezinfikovati. Ako je suva i slabo korišćena, dovoljno je sapun i voda, koji uklanjaju 90–99% mikroba.

Ako je neko u domaćinstvu bolestan ili imunokompromitovan, preporučuje se pažljivije i češće čišćenje i dezinfekcija visokorizičnih površina.

