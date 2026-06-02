Jedna devojka našla se u centru pažnje nakon što je na društvenim mrežama otkrila da je putovala čak 30 sati iz Sidneja do Pariza kako bi kupila dizajnerski par cipela koji je dugo želela.

Četrdesetjednogodišnja zvezda Instagrama El Ferguson objavila je snimak iz butika Valentino u Parizu, gde isprobava salonke otvorenih prstiju sa providnim detaljima. Cena ovog luksuznog modela iznosi oko 1.470 evra.

„Putovala sam 30 sati od Sidneja do Pariza da bih došla do cipela sezone“, napisala je uz objavu. Međutim, umesto oduševljenja, usledila je prava lavina negativnih komentara.

„Preskupe i ružne“

Mnogi pratioci nisu krili razočaranje izborom cipela. Pojedini su tvrdili da cipele ne opravdavaju cenu, dok su drugi kritikovali njihov izgled.

„Potrošila si toliki novac na cipele koje su ružne i koje će se vrlo brzo oštetiti“, glasio je jedan od komentara.

Neki su posebno ukazali na providni deo obuće, tvrdeći da će se lako izgrebati i izgubiti prvobitni izgled.

Pored samih cipela, mnogi su doveli u pitanje i odluku da putuje na drugi kraj sveta zbog jednog modnog komada. „Zar ih nisi mogla jednostavno naručiti preko interneta?“, pitao je jedan korisnik.

Ipak, bilo je i onih koji su stali na njenu stranu, ističući da su cipele originalne i drugačije od svega što se trenutno može videti.

Tu nije stala

El Ferguson se ubrzo pohvalila i još jednom luksuznom kupovinom. Nakon cipela, kupila je i „Chanel“ torbu za koju su, prema njenim rečima, žene satima čekale u redu.

Ali ni to nije bio kraj kontroverzama. Samo nekoliko dana ranije influenserka je izazvala burne reakcije zbog objave u kojoj je luksuznu kutiju za nakit marke „Louis Vuitton“ uporedila sa roditeljstvom.

Reč je o ekskluzivnoj kutiji u obliku školjke vrednoj oko 20.700 evra.

„Videla sam da je neko iz moje srednje škole objavio fotografiju sa troje dece i napisao ‘Šta može biti bolje od ovoga?’. Uz dužno poštovanje, moj odgovor je „Louis Vuitton“ kutija za nakit vredna 23.600 dolara“, napisala je.

Iako je kasnije pokušala da ublaži situaciju porukom da se radi o šali i da njene reči ne treba shvatati previše ozbiljno, mnogi korisnici društvenih mreža nisu bili impresionirani.

„Nadam se da se šališ“, poručio joj je jedan pratilac. Drugi su isticali da nijedan luksuzni predmet ne može da se poredi sa roditeljstvom, dok su pojedini ocenili da je influenserka otišla predaleko u pokušaju da privuče pažnju javnosti.

Bez obzira na kritike, El Ferguson je još jednom uspela da postane glavna tema na društvenim mrežama, gde se i dalje vodi rasprava o tome da li je reč o luksuzu, preterivanju ili jednostavno ličnom izboru.

