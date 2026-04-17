Iznošenje muškatli na terasu nije samo rutina, već ključan korak koji određuje kako će izgledati tokom celog leta. Ako ih iznesete u pravo vreme i pravilno pripremite, nagradiće vas bujnim rastom i prepunim cvetovima.

Muškatle su među najomiljenijim balkonskim biljkama, ali i prilično osetljive na hladnoću. Zato je najvažnije pravilo – ne žurite. Ako ih iznesete prerano, hladne noći mogu ozbiljno da ih oštete i uspore rast.

Kada ih izneti napolje?

Sačekajte da noćne temperature pređu barem 10 stepeni. To je najčešće sredina ili kraj aprila, ali ako vreme varira, bolje je sačekati čak i maj nego rizikovati. Ako su noći još hladne, biljke unosite unutra.

Kako da ih pripremite

Pre iznošenja, muškatle treba „probuditi“ iz zimskog mirovanja:

Orezujte suve i oštećene delove kako biste podstakli novi rast

Zamenite staru zemlju i proverite da li saksija ima dovoljno prostora

Dodajte đubrivo da bi biljka imala snage za cvetanje

Postepeno ih navikavajte na sunce – prvo hlad, pa tek onda direktna svetlost

Ako sve uradite kako treba, muškatle će vam tokom cele sezone biti pune cvetova i izgledati kao iz baštenskih kataloga.