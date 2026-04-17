Ruže u aprilu mogu delovati osetljivo i zahtevno, ali uz jednu jednostavnu naviku mogu bujati i cvetati bogatije nego ikad. Ključ nije u skupim preparatima – već u pravom vremenu zalivanja.

Mnogi baštovani greše jer ruže zalivaju kad im odgovara, najčešće uveče. Međutim, upravo to može da izazove probleme. Vlažno lišće tokom noći stvara idealne uslove za razvoj gljivica i bolesti, poput čuvene „crne pegavosti“, koja slabi biljku i uništava cvetove.

Iskusni baštovani savetuju da se ruže zalivaju ujutru, pre 11 sati, a idealno između 6 i 9. Tako biljka ima dovoljno vremena da upije vodu, dok se višak vlage osuši tokom dana.

Jutarnje zalivanje ne samo da smanjuje rizik od bolesti, već pomaže i boljoj ishrani biljke. Voda tada efikasnije prenosi hranljive materije do korena, pa ruže razvijaju jače stabljike i krupnije, zdravije cvetove.

Kasno zalivanje ima još jednu manu – privlači štetočine poput puževa i vaši, koje dodatno oštećuju biljku.

Zato, ako želite raskošne ruže koje cvetaju bez prestanka, dovoljno je da promenite jednu naviku. Ustanite malo ranije, zalijte ih na vreme – i gledajte kako se vaša bašta pretvara u pravu cvetnu oazu.