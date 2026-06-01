Početak juna za mnoge je signal da je vreme za sređivanje dvorišta, košenje trave i orezivanje biljaka. Ipak, iskusni hortikulturista Piter Daudal, poznat i kao „irski baštovan“, savetuje vlasnicima kuća da ovog meseca nikako ne šišaju živu ogradu.

Razlog je jednostavan – veliki broj ptica i dalje se gnezdi i podiže mlade, pa bi orezivanje moglo da uništi njihova gnezda.

„Nikada ne bih preporučio šišanje žive ograde pre kraja avgusta. Ljudi često ne znaju koliko dugo ptice ostaju u fazi gnežđenja. Ono što izgleda kao obična živa ograda može biti prepuno aktivnih gnezda, a orezivanje u pogrešno vreme može imati ozbiljne posledice“, objašnjava stručnjak koji se baštovanstvom bavi više od tri decenije.

Manje intervencija, zdraviji vrt

Daudal ističe da mnoge biljke tokom leta bolje napreduju kada ih vrtlari ostave na miru.

„U baštovanstvu nije poenta stalno nešto raditi. Često su najbolji baštovani upravo oni koji znaju kada treba da se povuku i puste prirodu da odradi svoje. Malo opušteniji i prirodniji vrt uglavnom je zdraviji, otporniji i mnogo privlačniji za ptice, pčele i druge korisne životinje“, kaže on.

Prema njegovim rečima, umesto da se fokusiraju samo na izgled dvorišta, baštovani bi trebalo više pažnje da posvete kvalitetu zemljišta i uslovima za rast biljaka, naročito zbog sve izraženijih klimatskih promena.

Greška koju mnogi prave

Jedan od saveta koje posebno ističe jeste malčiranje zemljišta oko biljaka.

Sloj malča pomaže da se spreči rast korova, smanjuje isparavanje vlage iz zemlje i vremenom poboljšava strukturu zemljišta.

Stručnjak upozorava i da hortenzije tokom vrelih dana često izgledaju klonulo, ali to ne znači da ih treba orezivati.

„Mnogi odmah posegnu za makazama kada primete da hortenzije izgledaju umorno. Međutim, problem najčešće nije u potrebi za rezidbom, već u nedostatku vlage ili stresu izazvanom visokim temperaturama“, objašnjava Daudal.

Pravilno zalivanje pravi veliku razliku

Još jedna česta greška tokom leta jeste površno i često zalivanje.

Prema njegovim rečima, takav način navodnjavanja vlaži samo gornji sloj zemlje i može da oslabi biljke.

„Jedno temeljno natapanje zemljišta mnogo je korisnije od nekoliko brzih zalivanja. Biljkama je potrebna voda duboko u zoni korena, a ne samo na površini“, naglašava stručnjak.

Najbolje vreme za zalivanje je rano ujutru ili kasnije uveče, kada sunce nije jako. Zalivanje tokom najtoplijeg dela dana uglavnom nema efekta, jer veliki deo vode ispari pre nego što stigne do korena biljke.