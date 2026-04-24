Proleće mami da cveće odmah iznesemo napolje, ali muškatle posle zime zahtevaju pripremu. Ako preskočite ovaj korak, umesto bujnog cveta možete dobiti slabu i iscrpljenu biljku.

Priprema pre iznošenja

Pre nego što ih izložite suncu, uklonite suve listove i skratite slabe izdanke. Tako biljka čuva energiju za nove, jače pupoljke.

Tajni trik za jači koren

Ključ je u jednostavnom rastvoru – jedna kap joda u litar vode. Zalijte muškatle nedelju dana pre iznošenja kako biste ojačali koren i podstakli rast.

Postepeno navikavanje na sunce

Nemojte ih odmah ostaviti napolju. Prvih nekoliko dana iznosite ih na par sati, kako bi se postepeno prilagodile i izbegle oštećenja od sunca.

Još jedan trik za puniji izgled

Kada biljka malo poraste, otkinite vrhove mladih izdanaka. Time podstičete grananje i dobijate gušći, raskošniji žbun.

Uz ove male korake, muškatle će biti jače, zdravije i puniće balkon cvetovima tokom cele sezone.