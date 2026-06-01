Korov koji raste brže nego što stižete da ga počupate može da iznervira i najvrednije baštovane. Međutim, jedna žena, poznata među komšijama kao tetka Zina, pronašla je način da joj bašta izgleda besprekorno, a da pritom ne provodi dane sa motikom u rukama niti koristi hemijska sredstva protiv korova.

Njena borba protiv korova počinje mnogo pre sadnje povrća. Dve do tri nedelje pre nego što posadi rasad ili poseje biljke, obilno zaliva prazne leje. Čim niknu prvi korovi, uklanja ih pljosnatim sekačem, bez dubokog kopanja zemlje. Nakon nekoliko dana postupak ponavlja – ponovo zaliva, sačeka da nikne nova trava i opet je uklanja. Na taj način uništava korov koji se nalazi blizu površine, a ne izbacuje na svetlost nova semena iz dubljih slojeva zemlje.

Posle nekoliko ponavljanja, leje ostaju gotovo potpuno čiste. Korov se eventualno pojavljuje uz ivice bašte, ali i za to postoji trik.

Tetka Zina ivice gredica gusto zasejava bosiljkom, nevenom ili mirođijom. Ove biljke ispuštaju supstance koje otežavaju rast korova, a usput odbijaju i pojedine štetočine. Na primer, pomažu u zaštiti paradajza od biljnih vaši.

Treća tajna krije se u načinu zalivanja. Umesto da koristi crevo ili kantu za zalivanje po celoj površini, ona vodu usmerava direktno do korena biljke. Ponekad koristi i plastične flaše od litar i po sa sitnom rupom na čepu, koje ukopa pored biljaka i puni vodom po potrebi. Tako zemlja oko useva ostaje vlažna, dok ostatak leje ostaje suv, što značajno smanjuje mogućnost nicanja korova.

Zahvaljujući ovim jednostavnim metodama, rad u bašti postaje mnogo lakši, a rezultati su impresivni. Komšije se čude kako uz minimalan trud uspeva da održi uredne leje i bogat rod, dok ona samo sledi nekoliko pametnih pravila koja štede vreme i energiju.