Dok najbolji svetski teniseri vode borbe na šljaci, tribine turnira "Rolan Garos" pretvaraju se u pravu modnu pistu.

Poznati gosti, influenseri i ljubitelji tenisa iz godine u godinu pokazuju da ovaj sportski događaj nije samo praznik sporta, već i važan modni trenutak.

Posebnu pažnju ove godine privukle su dame koje su za dolazak na turnir birale elegantnu, ali praktičnu obuću. Udobne salonke, sofisticirane sandale sa nižom potpeticom i luksuzne baletanke dominirale su među posetiocima, potvrđujući da stil i funkcionalnost mogu ići ruku pod ruku.

Baš kao što su šeširi nezaobilazan detalj na čuvenom konjičkom događaju u Askotu, tako su teniske loptice simbol pomenutog turnira, a modna pravila ovog turnira podrazumevaju nenametljivu eleganciju. Neutralne nijanse, kvalitetni materijali i bezvremenski krojevi i ove godine bili su prvi izbor modno osvešćenih gošći.

Na fotografisanju u okviru VIP sela "Rolan Garos" 2026, brojne poznate ličnosti pojavile su se u pažljivo osmišljenim kombinacijama koje su spojile francuski šik i sportsku eleganciju. Akcenat je bio na detaljima, a upravo je obuća bila jedan od ključnih elemenata koji je zaokružio celokupan izgled.

"Rolan Garos" još jednom je pokazao da veliki sportski događaji nisu samo mesto za vrhunski tenis, već i inspiracija za modne trendove koji će obeležiti sezonu.

Bonus video: