Orhideja je jedan od najlepših i najpopularnijih sobnih cvetova, ali mnogi se razočaraju kada nakon prvog cvetanja više ne daje nove pupoljke. Ipak, rešenje postoji – i nije komplikovano. Stručnjak iz jedne cvećare otkrio je da je ključ u pravilnom orezivanju. Kada cvetovi opadnu, ne treba baciti biljku, već skratiti stabljiku iznad drugog „čvora“ (malog zadebljanja). Tako se biljka podstiče da razvije novi cvetni izdanak.

Pored toga, važno je da orhideja ima dosta svetla, ali bez direktnog sunca, kao i blago nižu temperaturu, što dodatno stimuliše cvetanje. Jednom mesečno preporučuje se i prihrana specijalnim đubrivom. Zalivanje je takođe jednostavno pravilo – ako su korenovi tamni, ima dovoljno vlage, a ako posvetle i postanu srebrnkasti, vreme je za vodu.

Uz ove male trikove, vaša orhideja može ponovo procvetati i trajati nedeljama – kao da je tek kupljena.