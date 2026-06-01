Oleander krasi brojna dvorišta, terase i bašte širom regiona. Omiljen je zbog raskošnih cvetova koji mogu biti beli, roze, crveni ili žuti, kao i zbog otpornosti na visoke temperature i sušu. Ipak, iza njegove lepote krije se ozbiljna opasnost o kojoj mnogi vlasnici ove biljke ne razmišljaju.

Stručnjaci upozoravaju da se oleander nalazi među najotrovnijim ukrasnim biljkama na svetu. Svi njegovi delovi sadrže toksične supstance koje mogu uticati na rad srca, nervnog sistema i organa za varenje. Opasni su listovi, cvetovi, stabljike, pa čak i dim koji nastaje prilikom spaljivanja biljke.

Zašto je oleander toliko rizičan?

Prema upozorenjima stručnjaka, čak i male količine biljke mogu izazvati ozbiljne zdravstvene tegobe ukoliko se progutaju. Posebno su ugrožena mala deca i kućni ljubimci, koji iz radoznalosti mogu doći u kontakt sa cvetovima ili lišćem.

Simptomi trovanja mogu uključivati:

mučninu i povraćanje

bolove u stomaku

proliv

vrtoglavicu

slabost

poremećaje srčanog ritma

U težim slučajevima trovanje zahteva hitnu medicinsku intervenciju.

Biljka koju mnogi imaju u dvorištu

Uprkos upozorenjima, oleander je i dalje jedna od najzastupljenijih ukrasnih biljaka u baštama. Razlog je jednostavan – lako se održava, dobro podnosi sušu i dugo cveta, zbog čega je posebno popularan u mediteranskim krajevima.

Stručnjaci savetuju da se tokom orezivanja obavezno koriste zaštitne rukavice, kao i da se biljka ne sadi na mestima gde se često igraju deca ili borave kućni ljubimci. Takođe upozoravaju da se osušene grane i lišće ne spaljuju, jer dim može izazvati iritaciju disajnih puteva.

Kako bezbedno negovati oleander?

Ako već imate oleander u dvorištu, nema razloga za paniku, ali je neophodan oprez. Nakon svakog kontakta sa biljkom temeljno operite ruke, izbegavajte dodirivanje lica tokom orezivanja i vodite računa da deca ne beru cvetove niti listove.

Iako važi za jednu od najlepših biljaka koje mogu krasiti vrt, oleander zahteva odgovorno održavanje upravo zbog svoje izražene toksičnosti. Njegova lepota je neosporna, ali stručnjaci podsećaju da bezbednost uvek mora biti na prvom mestu.