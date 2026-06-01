Sezona mladog luka je u punom jeku, a ova jednostavna i pristupačna namirnica prava je riznica vitamina i minerala. Poznato je da ima antibakterijska svojstva, pomaže organizmu u borbi protiv upala, ublažava simptome prehlade i povoljno utiče na varenje. Ipak, mnogi nesvesno prave veliku grešku i bacaju njegov najvredniji deo.

Naime, prilikom čišćenja mladog luka većina ljudi bez razmišljanja odseca dugačke zelene listove i baca ih u smeće. Međutim, upravo se u tom delu krije pravo nutritivno blago.

Zeleni deo sadrži višestruko više vitamina

Prema podacima američkog Ministarstva poljoprivrede, zeleni listovi mladog luka sadrže čak tri puta više vitamina K od bele glavice koju najčešće jedemo. Dok 100 grama zelenih listova sadrži oko 207 mikrograma vitamina K, ista količina belog dela jedva prelazi 50 mikrograma.

Vitamin K ima važnu ulogu u očuvanju zdravlja kostiju i pravilnom zgrušavanju krvi, a osim njega, zeleni deo mladog luka bogat je beta-karotenom, folatima i luteinom – jedinjenjima koja se gotovo u potpunosti nalaze upravo u listovima.

Razlog za to je jednostavan. Zeleni deo biljke učestvuje u fotosintezi i zahvaljujući sunčevoj svetlosti stvara brojne hranljive materije, dok beli deo služi prvenstveno kao skladište hranljivih rezervi.

Dovoljna je samo jedna šaka

Stručnjaci navode da svega 30 grama sitno seckanih zelenih listova može da obezbedi gotovo polovinu dnevnih potreba odrasle osobe za vitaminom K.

Naravno, osobe koje koriste lekove za razređivanje krvi trebalo bi da se konsultuju sa lekarom pre nego što značajno povećaju unos namirnica bogatih ovim vitaminom.

Kako sačuvati vitamine?

Iako je vitamin K prilično otporan na toplotu, vitamin C i folati nisu. Zato se preporučuje da se zeleni deo mladog luka dodaje na kraju kuvanja ili da se koristi svež.

Sitno iseckani listovi odličan su dodatak siru, jogurtu, kuvanom krompiru, salatama i drugim jelima. Tako ćete sačuvati i njihov ukus i najveći deo hranljivih sastojaka.

Istraživanja su pokazala da kratka termička obrada omogućava da se sačuva najveća količina flavonoida, pa nema potrebe za dugim kuvanjem.

Iskoristite ga do poslednjeg lista

Jedan od najjednostavnijih načina da iskoristite zeleni deo mladog luka jeste da napravite domaći pesto. Potrebno je samo da pomešate šaku seckanih listova sa maslinovim uljem, malo soli i usitnjenim orasima. Ovaj namaz savršeno se slaže uz testeninu, tost ili pečeno povrće.

Druga praktična opcija jeste zamrzavanje. Sitno iseckane listove rasporedite u kalupe za led, prelijte vodom ili maslinovim uljem i dobićete gotov dodatak za supe i čorbe tokom zime.

Možete ih koristiti i u osvežavajućim salatama sa rotkvicama, sirćetom i kašičicom meda.

Kako da duže ostane svež?

Pre nego što mladi luk odložite u frižider, odstranite koren, ali ostavite stabljiku i listove cele. Vlažan papirni ubrus omotan oko zelenog dela pomoći će da ostane svež nekoliko dana duže.

Zanimljivo je da zeleni deo najviše vitamina gubi kada uvene, a ne tokom kratkog kuvanja, zbog čega je važno pravilno skladištenje.

Za većinu ljudi mladi luk predstavlja izuzetno zdrav dodatak ishrani. Oprez se savetuje osobama koje pate od refluksa, sindroma iritabilnog creva ili koriste antikoagulantnu terapiju. Za sve ostale, zeleni deo mladog luka može biti jednostavan način da obogate ishranu vrednim hranljivim sastojcima koje mnogi, nažalost, svakodnevno bacaju u smeće.