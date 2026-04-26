Muškatle su jedno od najpopularnijih cveća za terase jer su otporne, dekorativne i ne zahtevaju komplikovanu negu. Ako želite da vam muškatle cvetaju celo leto i ostanu raskošne sve do jeseni, ključ je u pravilnoj prihrani i zalivanju.

Kako pravilno negovati muškatle

Da bi muškatle imale bogate i dugotrajne cvetove, važno je redovno ih zalivati i prihranjivati. Preporučuje se korišćenje đubriva koje je bogato fosforom, jer podstiče cvetanje.

Sa druge strane, treba izbegavati đubriva sa visokim procentom azota, jer ona podstiču rast listova, ali mogu smanjiti cvetanje.

Prirodna prihrana za muškatle

Jedan jednostavan trik može značajno poboljšati rast i izgled muškatli. Reč je o mešavini vode i joda.

Priprema:

· 1 litar vode

· 1 kap povidon joda

Dobro promešajte rastvor i koristite oko 50 ml po saksiji. Sipajte tečnost uz unutrašnje ivice saksije, kako biste zaštitili koren cveća. Nemojte preterivati sa ovom mešavinom. Prevelika količina može oštetiti koren biljke i izazvati suprotan efekat.

Rezultat koji ćete primetiti

Uz ovu jednostavnu metodu, vaše muškatle će:

· imati više cvetova

· cvetati duže

· izgledati zdravije i bujnije.

Vaša terasa može postati prava mala oaza u kojoj će svi uživati, a komšinice će sigurno primetiti razliku.

Video: