Kada kreću na put, mnogi putnici u kofer spakuju i malu putnu apoteku za svaki slučaj. Međutim, često se postavlja pitanje da li lekovi mogu da se nose u ručnom prtljagu i da li za njih važe ista pravila kao za ostale tečnosti.

Prema pravilima koja se primenjuju u avio-saobraćaju, većina lekova može bez problema da se unese u avion, ali postoje određeni uslovi kojih putnici treba da budu svesni pre polaska na put.

Tablete i kapsule bez ograničenja

Lekovi u čvrstom obliku, poput tableta, kapsula i dražeja, uglavnom su dozvoljeni u ručnom prtljagu bez posebnih ograničenja, pod uslovom da su namenjeni ličnoj upotrebi tokom putovanja.

Ipak, pre odlaska u inostranstvo preporučuje se da proverite da li je određeni lek dozvoljen za unos u zemlju u koju putujete, jer pojedine države imaju posebna pravila za određene vrste medikamenata.

Posebna pravila za sirupe, kapi i kreme

Drugačija situacija je sa lekovima u tečnom obliku, kao što su sirupi, kapi, rastvori, gelovi, masti i kreme.

Za njih uglavnom važe pravila slična onima koja se primenjuju na ostale tečnosti:

pojedinačna ambalaža ne sme biti veća od 100 mililitara

tečnosti moraju biti spakovane u providnu kesu

ukupna količina tečnosti u kesi ne sme prelaziti jedan litar

U ovu količinu ulaze i drugi proizvodi koje nosite sa sobom, poput parfema, dezodoransa, losiona i kozmetike.

Terapija tokom leta je izuzetak

Ako lek morate da koristite tokom leta, on ne mora da bude spakovan zajedno sa ostalim tečnostima. Međutim, potrebno je da ga prijavite prilikom bezbednosne kontrole na aerodromu.

U određenim slučajevima od putnika se može tražiti dokaz da je lek neophodan, pa je preporučljivo imati lekarsku potvrdu ili recept, posebno kada je reč o većim količinama tečnih lekova ili terapiji koja se koristi svakodnevno.

Zašto je važno nositi originalno pakovanje?

Stručnjaci savetuju da lekove tokom putovanja uvek držite u originalnoj ambalaži. Na taj način se lakše dokazuje njihova namena, a smanjuje se i mogućnost nesporazuma tokom bezbednosnih kontrola.

Za lekove koji se izdaju na recept preporučljivo je imati:

lekarsku potvrdu

kopiju recepta

karticu terapije sa nazivom lekova i dozama

Ova dokumentacija može biti od velike pomoći ukoliko tokom putovanja budete morali da dokazujete da su lekovi namenjeni isključivo za ličnu upotrebu.

Koliko lekova smete da ponesete?

Bez obzira na vrstu terapije, preporuka je da sa sobom nosite samo količinu koja odgovara dužini planiranog putovanja. Veće količine mogu izazvati dodatna pitanja na granici ili tokom bezbednosne kontrole.

Zato je najbolje da se pre putovanja informišete o pravilima avio-kompanije i zemlje u koju putujete, kako biste bez stresa prošli kontrolu i imali svu potrebnu terapiju pri ruci tokom puta.