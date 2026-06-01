Jedan nesrećan korak na pseću granulu pokrenuo je kod dijabetičarke Džejmi Stiven (39) iz škotskog mesta Nju Pitsligo pravi horor koji se završio amputacijom desne noge. Običan dan se za samo nekoliko dana pretvorio u borbu za život.

Kao i svaki drugi dan

Bio je oktobar 2024. i sve je počelo potpuno nenametljivo. Džejmi je kod kuće stala na pseću granulu i na stopalu se pojavio žulj i blagi bol. Međutim, u roku od nekoliko sati situacija je postala ozbiljna. Noga joj je otekla nekoliko puta više nego inače, a stanje se naglo pogoršalo. Nekoliko dana kasnije već se borila sa sepsom, pa je hitno prevezena u bolnicu Aberdeen Royal Infirmary, gde je odmah završila na operacionom stolu.

– Kada su me prvi put odveli na operaciju, nismo znali šta će se desiti – priseća se mlada žena. Lekari su najpre uklonili mrtvo tkivo kako bi procenili štetu. Usledila je druga operacija tokom koje su otvorili stopalo i otkrili da je većina nerava već odumrla.

Infekcija se ipak nastavila širiti velikom brzinom. Odluka je doneta brzo.

– Pre nego što je hirurg išta rekao, pitala sam: "Uzećete mi nogu, zar ne?" A on je odgovorio: "Da… neophodno je, pitanje je života i smrti" – kaže Džejmi. Ubrzo nakon toga izvršena je amputacija.

Za samo pet dana prošla je kroz tri velike operacije koje su joj spasile život, ali su je koštale desne noge. Kao osoba sa dijabetesom tipa 1 znala je za moguće komplikacije, ali nije očekivala da će se sve odviti tako brzo. Dijabetes može oštetiti nerve i krvne sudove u ekstremitetima i povećava rizik od ozbiljnih infekcija.

Pre incidenta prolazila je kroz težak period.

– Bila sam toliko anksiozna da nisam želela ni da izađem iz kuće – priznaje. Nakon amputacije, međutim, došao je preokret.

– Kada shvatite koliko je život dragocen, kažete sebi: moram barem pokušati.

Danas je u invalidskim kolicima, ali pokušava da se vrati aktivnom životu koji voli - prirodi i sportu. Čak je kupila i kanu.

– Bila sam osoba koja voli vodu i adrenalin. Tome želim da se vratim – kaže s nadom, piše Profimedia.