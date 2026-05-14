Muškatle su meni oduvek bile sinonim za leto. Kad god vidim balkon pun crvenih ili roze cvetova, odmah me podseti na terase naših baka koje su mirisale na kafu i cveće. I iskreno, malo koja biljka ume da napravi tako lep efekat, a da pritom ne traži previše pažnje.

Probala sam razno cveće za terasu, ali muškatle su jedine koje me nikada nisu razočarale. Čak i kada ih malo zaboravim ili naiđu velike vrućine, one opet cvetaju kao lude.

Poslednjih godina sam shvatila da ipak nisu sve vrste iste. Neke mnogo bolje podnose sunce, vetar i paklene temperature koje leti znaju da budu u Srbiji.

Kaliope muškatle – spas za terase na jakom suncu

Ako bih morala da izdvojim jedne koje najviše volim, to su definitivno kaliope. Njihovi cvetovi su ogromni, puni i izgledaju raskošno čak i kad sunce udara ceo dan.

Dovoljno je nekoliko saksija da terasa odmah izgleda bogatije i sređenije. Baš zbog toga ih sve češće viđam na velikim balkonima i dvorištima.

Viseće muškatle daju najlepši efekat

Njih obožavam jer od običnog balkona naprave pravu malu mediteransku terasu. Kada krenu da padaju preko žardinjera, sve odmah izgleda toplije i lepše.

Odlično podnose vetar i sunce, pa su savršene za otvorene terase i više spratove. Crvene su klasik, ali meni su poslednjih godina posebno lepe nežno roze i bele.

Uspravne muškatle – stare dobre klasike

To su one muškatle koje svi pamtimo iz detinjstva. Ne traže skoro ništa, dugo traju i uspevaju čak i ljudima koji nisu posebno vešti sa cvećem.

Meni su idealne jer lepo izgledaju i u manjim saksijama i u velikim žardinjerama.

Engleske muškatle izgledaju najluksuznije

Njih zovu i kraljevskim muškatlama i stvarno izgledaju nestvarno kada procvetaju. Cvetovi su veliki i raskošni, skoro kao da nisu pravi.

Istina, malo su osetljivije od drugih vrsta i ne vole baš celodnevno jako sunce, ali kada im pronađete pravo mesto – postaju najlepši deo terase.

I zato mi je jasno zašto muškatle nikada ne izlaze iz mode. Malo koja biljka može da cveta skoro celo leto, preživi srpske vrućine i pritom učini da i najobičniji balkon izgleda posebno.