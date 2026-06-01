Specijalista interne medicine i gastroenterolog dr Saurab Seti sastavio je listu najkvalitetnijih izvora proteina, uzimajući u obzir ne samo količinu proteina, već i njihovu nutritivnu vrednost i koristi za zdravlje. Na njegovoj listi našle su se i namirnice životinjskog i biljnog porekla.

Jaja na prvom mestu

Najviše pohvala stručnjak je dao jajima. Posebno je naglasio da mnogi ljudi prave grešku kada jedu samo belanca, a izbegavaju žumance.

„U žumancetu se nalaze holin, vitamin B12 i brojni hranljivi sastojci rastvorljivi u mastima. Baciti žumance je kao kupiti automobil i ostaviti ga bez motora“, slikovito je objasnio doktor.

Edamame – biljni protein vrhunskog kvaliteta

Visoku ocenu, čak 9 od 10, dobio je edamame, odnosno mlada soja. Prema rečima gastroenterologa, to je jedna od najvrednijih biljnih namirnica kada je reč o kvalitetu proteina.

„To je jedan od retkih biljnih proizvoda koji sadrži svih devet esencijalnih aminokiselina“, istakao je stručnjak.

Zbog toga je edamame odličan izbor za osobe koje se hrane pretežno biljnom hranom.

Protein surutke među najboljima

Istu ocenu, 9 od 10, dobio je i protein surutke. Doktor naglašava da je reč o jednom od najbrže svarljivih izvora proteina.

Posebno ga preporučuje nakon treninga, uz savet da se biraju proizvodi sa što jednostavnijim sastavom i bez nepotrebnih dodataka.

Grčki jogurt – ali bez dodatog šećera

Na listi se našao i grčki jogurt, koji je dobio visoku ocenu zbog sadržaja proteina i korisnih hranljivih sastojaka.

Ipak, stručnjak upozorava da aromatizovane verzije često sadrže velike količine šećera.

„Neki voćni grčki jogurti sadrže između 15 i 20 grama dodatog šećera. Mnogo je bolje izabrati običan grčki jogurt i dodati sveže voće po želji“, savetuje dr Seti.

Tempeh – fermentisana supernamirnica

Među preporučenim namirnicama našao se i tempeh, fermentisani proizvod od soje koji je veoma popularan u azijskoj kuhinji.

Stručnjak mu je takođe dao ocenu 9 od 10.

„Zahvaljujući fermentaciji, proteini iz tempeha lakše se vare nego kod većine drugih mahunarki“, objasnio je.

Osim toga, proces fermentacije donosi dodatne koristi za zdravlje creva i probavni sistem.

Proteinske pločice nisu oduševile stručnjaka

Za razliku od prethodnih namirnica, proteinske pločice dobile su svega 5 od 10 poena.

Gastroenterolog upozorava da mnogi proizvodi iz ove kategorije sadrže previše šećera i veliki broj dodatnih sastojaka.

„Ako proizvod sadrži više od 10 grama šećera i spisak sastojaka je dugačak kao ceo pasus, onda zapravo jedete običnu čokoladicu koja samo glumi zdravu užinu“, zaključio je doktor.

Ćuretina kao odličan izbor za starije osobe

Stručnjaci posebno izdvajaju ćuretinu kao jedan od najboljih izvora kvalitetnih proteina za starije osobe.

Ćureće meso je lako svarljivo, bogato proteinima i siromašno zasićenim mastima, pa ne doprinosi povećanju nivoa „lošeg“ holesterola. Zbog toga se često preporučuje kao deo zdrave i uravnotežene ishrane.