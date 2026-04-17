Svaki baštovan zna koliko je truda potrebno da bi paradajz dobro rodio, posebno kada se borite sa sušom i štetočinama. Dobra vest je da rešenje ne mora biti skupo – već ga verovatno imate u kuhinji.

Jedan jednostavan dodatak zemljištu može poboljšati kvalitet plodova i zdravlje biljke. Reč je o sodi bikarboni, koja utiče na kiselost zemljišta i pomaže biljci da bolje usvoji hranljive materije.

Kako deluje ovaj trik

Kada se mala količina sode pospe oko biljke, ona blago menja pH vrednost zemljišta. To omogućava korenu da lakše upija kalcijum i fosfor, što direktno utiče na veličinu i ukus plodova. Paradajz postaje krupniji, slađi i otporniji na truljenje i bolesti.

Osim toga, soda može delovati i kao blaga zaštita od insekata, pa biljka više energije ulaže u cvetanje i razvoj plodova.

Kako pravilno koristiti sodu bikarbonu

Dovoljna je jedna kafena kašičica po biljci. Prah pospite oko stabljike, ali pazite da ne dodiruje listove ili samo stablo. Najbolje je da to radite na blago vlažnom zemljištu, kako bi se ravnomerno rasporedio.

Ovaj postupak ponavljajte na svake tri nedelje, tokom perioda cvetanja i formiranja plodova.

Na šta treba obratiti pažnju

Nemojte preterivati – veća količina može da naškodi biljci jer povećava nivo natrijuma u zemlji. Ako primetite da lišće žuti, prekinite sa upotrebom i pojačajte zalivanje.

Uz pravilnu primenu, ovaj jednostavan trik može vam doneti bogatiji i kvalitetniji rod paradajza tokom cele sezone.