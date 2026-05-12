Muškatle su godinama među omiljenim cvećem na terasama širom Srbije, ali mnogima se već početkom leta osuše, izgube cvetove ili deluju “umorno”. Upravo zato me je iznenadio trik koji mi je pokazala komšinica Irina, Ruskinja koja živi preko puta mene u Zemunu. Njena terasa izgleda kao mala botanička bašta. Njene muškatle cvetaju do kasne jeseni, a tajna je, kako kaže, u jednoj jednostavnoj prihrani koju dodaje baš u maju.

Otkrila mi je da u zemlju za muškatle jednom na dve nedelje dodaje običan kvasac rastvoren u mlakoj vodi. Ova smesa, tvrdi ona, podstiče jačanje korena i obilnije cvetanje, pa biljke postaju otpornije na vrućine i sušu. Potrebno je da u litar mlake vode rastvorite pola kocke svežeg kvasca i jednu kašičicu šećera. Smesu ostavite oko dva sata, a zatim njome zalijte muškatle, ali ne preterujte, dovoljno je jednom u 15 dana. Pored toga, savetuje da redovno uklanjate suve cvetove i listove, jer tako biljka troši energiju na nove pupoljke. Muškatle vole sunce, ali tokom velikih vrućina najbolje ih je zalivati rano ujutru ili predveče.

Mnogi koji su probali ovaj trik tvrde da su im muškatle bile pune cvetova sve do oktobra, a biljke znatno gušće i zdravije nego ranijih godina. Ako želite balkon pun boja bez skupih preparata, možda vredi da isprobate upravo ovaj jednostavan “ruski trik”.