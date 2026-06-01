Dok su ljubitelji tenisa pratili uzbudljive mečeve na osmom danu turnira "Rolan Garos" u Parizu, pažnju publike privukao je i jedan od najpoznatijih parova iz sveta šou-biznisa.

Glumica Selma Hajek i njen suprug Fransoa-Anri Pino zajedno su pratili dešavanja sa tribina, ne skrivajući međusobnu bliskost i nežnost.

Poznata meksička glumica za ovu priliku odabrala je elegantnu kombinaciju koju su činili crni top sa dubokim dekolteom, kožne bermude i crvenu Botega torbicu od 3200 evra. Njen modni izbor privukao je brojne poglede i još jednom potvrdio status modne ikone. S druge strane, francuski milijarder i direktor Keringa odlučio se za opuštenije izdanje koje je uključivalo kožnu jaknu i sive farmerke.

Par, koji se venčao 2009. godine u Veneciji, zajedno ima ćerku Valentinu, koja danas ima 18 godina. I nakon više od decenije braka, Salma i Fransoa-Anri važe za jedan od najstabilnijih parova u svetu poznatih, a njihove zajedničke fotografije sa tribina u Parizu pokazale su da među njima i dalje postoji snažna povezanost.

Njihovo pojavljivanje na "Rolan Garosu" još jednom je dokazalo da ovaj prestižni teniski turnir nije samo sportski događaj, već i mesto okupljanja brojnih poznatih ličnosti iz sveta filma, mode i biznisa.