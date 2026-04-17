Pred sam porođaj, kada je podrška najpotrebnija, jedna trudnica našla se u neprijatnoj situaciji zbog zahteva svoje svekrve.

Naime, nekoliko nedelja pre nego što treba da se porodi, umesto mira i pripreme za dolazak bebe, suočila se sa idejom koja ju je potpuno izbacila iz ravnoteže – svekrva želi da se useli kod njih.

Svoju priču podelila je na društvenim mrežama, objašnjavajući da su ona i suprug tek kupili kuću i da žele da prve dane sa bebom provedu sami, bez dodatnog pritiska.

„Svekrva je zaista dobra osoba, ali nama treba privatnost. Ne želim da neko stalno boravi u kući, posebno sada kada nam stiže beba“, napisala je ona, dodajući da im nije potrebna ni finansijska ni bilo kakva druga pomoć.

Ipak, priznaje da se oseća loše jer zna da svekrva živi sama i verovatno želi društvo, pa joj je teško da je odbije.

Korisnici društvenih mreža bili su jasni u savetima – nema potrebe za dugim objašnjenjima.

„Jednostavno recite ‘ne’. To je cela rečenica“, glasio je jedan od najčešćih komentara. Mnogi su naglasili da bi upravo suprug trebalo da postavi granice i jasno stavi do znanja šta njih dvoje žele.

Zaključak većine bio je isti – u ovakvim trenucima najvažnije je sačuvati mir i postaviti granice, bez osećaja krivice.