Điđi Hadid nije strana moć transformacije, bilo da predvodi modnu kampanju sa platinasto plavom perikom ili pozira sa privremenom pepeljasto plavom piksi frizurom.
Ipak, manekenka je započela nedelju pokazavši svoju najsvetliju nijansu u poslednjih deset meseci, dok je šetala Njujorkom u društvu Trevisa Kelsija.
Poznata manekenka poslednji put je viđena sa hladnijom smeđom bojom kose i svetlijim krajevima u februaru, dok je hodala pistom na reviji brenda ,,Ralph Lauren" tokom Nedelje mode u Njujorku. Međutim, sada je dokazala da je spremna za svetlije i toplije prolećne tonove. Điđi je u Njujorku pokazala dugu, isfeniranu kosu sa razdeljkom na sredini i blago uvijenim krajevima, ističući novu medeno plavu nijansu.
Stilska formula
Ukoliko ste se pitali šta da obučete tokom ovog varljivog, prelaznog vremena, Điđi je upravo maksimalno pojednostavila stvari. Njena ultimativna stilska formula oslanja se na izgradnju celokupnog izgleda oko samo jednog moćnog, upečatljivog komada.
Reč je o crvenom pletenom kardiganu njenog brenda. Njegovom stilizacijom potvrdila je da jarke boje ne moraju da deluju previše napadno - kombinujući ga ležerno, uz nekoliko otkopčanih dugmića, postigla je opušten, a izuzetno šik utisak.
Ostatak autfita ostao je sveden, udoban i podređen glavnom odevnom predmetu: klasične farmerke ravnog kroja, braon kožni kaiš i uvek aktuelne crne mokasine u paru sa belim čarapama. Sve je zaokružila čokoladno braon hobo torbom i retro shield naočarama za sunce sa efektom vizira.
Prema fotografijama koje je objavio profil ,,DeuxMoi", Kelsi je takođe viđen kako se sastaje sa Hadidovom povodom zajedničkog snimanja za etiketu ,,Tommy Hilfiger". Igrač tima ,,Kansas City Chiefs", koji je verenik njene najbolje prijateljice Tejlor Svift, odabrao je elegantnu crno-belu prugastu košulju.
Điđi je nedavno javno čestitala poznatom sportisti kada ga je brend imenovao za novog ambasadora i kreativnog saradnika krajem marta, prenosi Elle.
