Koliko god vodili računa o higijeni i garderobi, znoj i dezodorans često ostavljaju neugledne žute tragove ispod pazuha. Ove fleke su posebno vidljive na belim majicama i košuljama, pa odeća vrlo brzo izgleda staro i iznošeno, čak i kada je gotovo nova.

Međutim, pre nego što omiljenu košulju otpišete ili sakrijete duboko u ormar, vredi da isprobate jednostavan trik koji uključuje aspirin, a to većina ljudi ima u kućnoj apoteci.

Kako aspirin pomaže kod žutih mrlja?

Aspirin sadrži acetilsalicilnu kiselinu, sastojak koji može pomoći u razgradnji tvrdokornih naslaga nastalih kombinacijom znoja i sastojaka iz dezodoransa. Upravo ta kombinacija tokom vremena stvara žućkaste krugove koje je često teško ukloniti običnim pranjem.

Za razliku od jakih izbeljivača, ovaj trik ne zahteva agresivna sredstva koja mogu da oštete tkaninu.

Kako da pripremite rastvor?

Postupak je vrlo jednostavan. Usitnite nekoliko tableta aspirina, dodajte malo tople vode. Pomešajte dok ne dobijete pastu ili ređi rastvor. Nanesite smesu direktno na mrlju ili potopite požuteli deo odeće. Nakon toga ostavite da deluje najmanje 30 minuta.

Kada aspirin odradi svoje, košulju operite na uobičajenom programu za pranje veša. U mnogim slučajevima mrlje će biti znatno svetlije ili potpuno uklonjene.

Kako sprečiti nastanak novih mrlja?

Da bi bela garderoba duže ostala kao nova, stručnjaci savetuju:

Ne preterujte sa količinom dezodoransa.

Operite odeću čim primetite tragove znoja.

Ne ostavljajte fleke da se gomilaju nakon više nošenja.

Bele košulje sušite prirodno na vazduhu kad god je moguće.

Uz malo strpljenja i ovaj jednostavan trik sa aspirinom, vaše bele košulje mogu izgledati sveže i nakon više sezona nošenja.

Video: