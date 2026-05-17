Nekada su sve bake gajile muškatle i razmenjivale pelcere. Muškatle su lepe, otporne, dekorativne i ne zahtevaju komplikovanu negu. Zato su jedno od najpopularnijih cveća za terasu.

Kako pravilno negovati muškatle

Da bi muškatle imale bogate i dugotrajne cvetove, važno je redovno ih zalivati i prihranjivati. Preporučuje se korišćenje đubriva koje je bogato fosforom, jer podstiče cvetanje.

Sa druge strane, treba izbegavati đubriva sa visokim procentom azota, jer ona podstiču rast listova, ali mogu smanjiti cvetanje.

Prirodna prihrana za muškatle

Jedan jednostavan trik može značajno poboljšati rast i izgled muškatli. Reč je o mešavini vode i joda.

Potrebno vam je:

1 litar vode

1 kap povidon joda

Dobro promešajte rastvor i koristite oko 50 ml po saksiji. Sipajte tečnost uz unutrašnje ivice saksije, kako biste zaštitili koren cveća. Nemojte preterivati sa ovom mešavinom. Prevelika količina može oštetiti koren biljke i izazvati suprotan efekat.

Rezultat koji ćete brzo primetiti

Uz ovu jednostavnu metodu, vaše muškatle će imati više cvetova, cvetaće duže i izgledaće zdravije i bujnije.

Vaša terasa može postati prava mala oaza u kojoj će svi uživati zahvaljujući prelepim muškatlama.

