Dentalna higijeničarka otkrila je kako uz pomoć ishrane, prirodno i bez velikih troškova, možete pomoći da vam zubi izgledaju belje. Iako naglašava da su pranje zuba i čišćenje zubnim koncem dvaput dnevno i dalje najvažniji, tvrdi da nekoliko jednostavnih promena u ishrani može poboljšati izgled zuba, a pritom koristiti i opštem zdravlju.

Namirnice za belji osmeh

Higijeničarka, na društvenim mrežama poznata kao @avalene.r, kaže da su jabuke, jagode, celer i sir četiri namirnice koje mogu pomoći da zubi izgledaju belje.

Osim toga, sir podiže pH vrednost u ustima, što može smanjiti rizik od karijesa i nastanka mrlja. Može pomoći i u održavanju ravnoteže bakterija u ustima, a tvrđi sirevi poput parmezana, romana i gaude mogu mehanički ukloniti ostatke hrane i deo površinskih mrlja sa zuba. S druge strane, hrskava tekstura jabuka i celera podstiče lučenje pljuvačke, koja ima važnu ulogu u zaštiti zuba od karijesa.

Pomažu i šargarepa, orašasti plodovi te ananas

Slično važi i za šargarepu te orašaste plodove.

Na popis namirnica koje preporučuju dodaju i ananas. "Prema studiji objavljenoj u časopisu Clinical Oral Investigations, bromelain, enzim kojim ananas obiluje, pomaže u uklanjanju površinskih mrlja i plaka. Poznato je i da smanjuje upalu desni", navode. Dodaju da je zato ananas dobar izbor za zdravlje usne šupljine.

